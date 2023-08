Leipziger „Löffelfamilie“ sucht nach ihrem genauen Geburtstag

Freiwilligendienste

FSJ, BFD und Co.: Nach Schulabschluss Gutes tun – freie Stellen in Leipzig

Keine Ahnung, wie es nach der Schule weitergehen soll? Der Studienplatz ist kurzfristig weggebrochen? Freiwilligendienste bieten jungen Menschen Orientierung. In Leipzig sind zum Start am 1. September noch einige Stellen frei. Doch der Förderung für die Dienste geht es vielleicht bald an den Kragen.