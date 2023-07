﻿Feldbrände in der Region Leipzig verursachen hohe Schäden

Leipzig. Die Zahl der Feldbrände in der Region nimmt zu – die Branddirektion Leipzig meldet seit Donnerstag acht Einsätze. Gebrannt hat es unter anderem nahe der Siedlung Leipzig-Grünau, in Leipzig-Wiederitzsch/Podelwitz, Krostitz, Regis-Breitingen und Leipzig-Seehausen. Die finanziellen Schäden bei den Bauern und Anliegern sind hoch. Die Betroffenen machen vor allem Autofahrer verantwortlich, die glimmende Zigarettenkippen aus ihren Fahrzeugen schnipsen würden.

Landwirte hoffen, dass Versicherungen zahlen

„Auf einem Hektar haben wir einen durchschnittlichen Ertrag von acht Tonnen Weizen“, rechnet Ackerbauer Stefan Heilmann vor. Er ist Vorstand der Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen, der im vergangenen Donnerstag ein 15 Hektar großes Feld abbrannte. „Wenn man jede Tonne mit 250 Euro multipliziert, sind das 2000 Euro pro Tonne. Bei 15 Hektar sind es 30 000 Euro.“

Doch nicht nur das: Wüten Brände relativ lange auf den Feldern, wächst auf den Äckern mehrere Jahre lang nichts. „Zum Glück ist das bei unserem letzten Brand nicht der Fall“, so Heilmann. Aber andere Landwirte würden das erleben. „Wir hatten auch Glück, dass bei uns keine Technik in Brand geriet. „Wenn ein Mähdrescher abbrennt, bedeutet das ein Verlust von 450 000 Euro. Anderen ist das schon passiert.“

Natürlich ist Heilmanns Genossenschaft versichert. „Wir können nur hoffen, dass die Versicherung zahlt“, meint der Vorstand. Denn bislang sei zum Brandhergang noch vieles unklar. Zum Beispiel, auf wessen Ackerfläche das Feuer ausgebrochen ist, wie es dazu kam und wer dafür verantwortlich ist. Wer für die Schäden der Anlieger aufkommt, ist ebenfalls noch unklar. Eine Anfrage der LVZ ließ die Allianz am Montag unbeantwortet.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Vermutungen zu den Brandursachen gibt es bei den Betroffenen genug. Viele machen dafür Autofahrer verantwortlich, die häufig qualmende Zigarettenkippen aus ihren Fahrzeugen schnipsen würden. Dies sei mehrfach beobachtet worden, hieß es am Montag bei Betroffenen. Auch Fahrradfahrer seien gesichtet worden, wie sie leere Glasflaschen in die Äcker werfen. „Wenn ein Traktor oder ein Mähdrescher die zerfährt, werden ihre Scherben im Sommer bei starker Sonneneinstrahlung zu Brenngläsern, die die Pflanzen entzünden“, schildert Heilmann.

Um diese Gefahr zu minimieren, würden seit einigen Jahren rund um die Felder sogenannte Blühstreifen angelegt, die solche Flaschenwürfe von den Feldern fernhalten sollen und inzwischen viele Insekten anziehen. „Bei unserem abgebrannten Feld ist dort jetzt alles tot.“ Auch Brandursachenermittler der Polizei ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung.

In der Branddirektion Leipzig nennt man die aktuelle Zahl der Feldbrände eine „Herausforderung“. Die Anzahl der Brände sei zwar bei dem vorherrschenden Wetter und dem Reifegrad der Felder „nicht ungewöhnlich“, heißt es. Aber die Zahl der Einsätze sei hoch. „Wir sind aber gut gerüstet“, betonte Sprecher Torsten Kolbe. „An Fahrzeugen mangelt es nicht.“

Leipziger Feuerwehren helfen im Umland aus

Leipzig habe erst vor wenigen Tagen fünf neue Löschfahrzeuge in Dienst gestellt, die speziell für Vegetations- und Waldbrände ausgelegt sind. Sie verfügen über große Wassertanks, sind geländetauglich und besitzen sogenannte selbstverlegende Schlauchleitungen, die bei langsamer Fahrt automatisch gekuppelt werden. „Die Stadt Leipzig hat unsere Technik mit einem millionenschweren Technikpaket auf ein Niveau gebracht, das deutschlandweit seinesgleichen sucht“, so Kolbe. „Auch personell sind wir sehr gut aufgestellt. Auf Anforderung werden wir auch in den Landkreisen rings um Leipzig tätig.“ So auch aktuell.

Doch trotz guter Technik verlangen die Feldbrände den Brandbekämpern alles ab – vor allem wegen der relativ starken Winde, die immer wieder aufkommen. „Wenn der Wind dreht, sind schnell Löschfahrzeuge und Einsatzkräfte bedroht“, schildert Kolbe die Extremsituation. Bei den Fahrzeugführern und der Einsatzleitung seien dann „viel Erfahrung mit solchen Lagen“ gefragt, damit niemand zu Schaden kommt.

LVZ