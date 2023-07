Mehrere Felder brennen an der A9 bei Leipzig: Autobahn komplett gesperrt

Leipzig. An der Autobahn 9 bei Leipzig ist am Mittwochnachmittag ein Feld in Brand geraten und hat sich zum Großfeuer ausgeweitet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die viel befahrene Schnellstraße derzeit in beide Richtungen zwischen Kreuz Rippachtal und Bad Dürrenberg gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.

Wie eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Halle/Saale gegenüber der LVZ erklärte, war das Feuer auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche um 15.13 Uhr gemeldet worden. Die Leitstelle des Burgenlandkreises sprach von einer großen Fläche, die in Brand geraten sei. „Drei Felder brennen lichterloh“, sagte ein Mitarbeiter. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Saalekreis und dem Burgenlandkreis seien im Einsatz, um den Brand zu löschen. Es seien schätzungsweise 150 Feuerwehrleute im Einsatz.

Rauchschwaden nach einem Feldbrand an der A9 bei Leipzig. © Quelle: Bastian Raabe

Wie die Mitteldeutsche Zeitung am Mittwoch berichtet, hätten die Flammen die Autobahn teilweise übersprungen und breiteten sich auch auf der anderen Seite aus. Zwischenzeitlich habe auch der Mittelstreifen der Autobahn in Flammen gestanden.

Erst am Mittwochmittag hatte ein Feuer in der Nähe von Wurzen (Landkreis Leipzig) die Bahnstrecke zwischen Leipzig und Dresden lahmgelegt. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen der Regionalbahnen. Wie die Deutsche Bahn am Vormittag mitteilte, fuhr zwischenzeitlich ein Ersatzzug (RE 98606) zwischen Oschatz und Dresden.

Weitere Informationen folgen ...

