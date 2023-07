Feldbrand im Leipziger Westen zerstört 15 Gartenlauben – Ermittlungen wegen Brandstiftung

Leipzig. Bei einem am Donnerstag im Leipziger Westen wütenden Feldbrand sind auch 15 Gartenlauben vollkommen zerstört worden. Weitere wurden beschädigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Personen seien nicht verletzt worden. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Nachmittag auf einem Feld im Stadtteil Grünau-Siedlung ausgebrochen und breitete sich auf dem trockenen Gelände rasend schnell aus.

Trotz schnellem Einsatz der nur wenige Meter entfernt stationierten Feuerwehr Leipzig-Südwest konnte ein Übergreifen auf die angrenzdenen Kleingartenanlage „Lerchenhain“ nicht verhindert werden. Die Rettungskräfte wurden von Dutzenden Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehren Nord, Böhlitz-Ehrenberg, Miltitz und Grünau unterstützt.

Feldbrand im Leipziger Westen zerstört 15 Gartenlauben Bei einem Feuer auf einem Feld im Leipziger Stadtteil Grünau sind am 13. Juli auch 15 Gartenlauben zerstört worden.

Landwirt mäht Brandschneise – Löscharbeiten bis Mitternacht

Die zwischenzeitlich hohen Rauchwolken waren am Donnerstag in weiten Teilen Leipzigs zu sehen. Ein Landwirt hatte eine Brandschneise in das Feld gemäht, damit sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnten. Dennoch entstand ein erheblicher Schaden – zur konkreten Höhe gibt es allerdings noch keine Schätzungen.

Gegen 23.30 Uhr wurden die Löscharbeiten beendet. Teilkräfte der Feuerwehr blieben aber noch vor Ort, um Glutnester zu löschen. Die Kriminalpolizei hat parallel dazu bereist Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung, da die Möglichkeit besteht, dass auch Fremdverschulden Ursache für das Feuer ist, so Polizeisprecherin Sandra Freitag.

Die angrenzende Schönauer Straße war am Donnerstag zwischenzeitlich in beiden Richtungen gesperrt. Auch eine Berufsschule wurde vorsichtshalber evakuiert. Menschen seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt worden, so die Polizei. Die zwischenzeitliche Warnung für die Anwohner wurde aufgehoben. Damit dürfen diese die Türen und Fenster wieder öffnen. Auch Lüftungen und Klimaanlagen dürfen wieder benutzt werden.

