Nach Brand in Leipzig: Kleingartenverein sammelt Spenden für Pächter

Leipzig. Wo sich einst eine Parzelle befand, stehen fast zwei Wochen nach dem verheerenden Feldbrand in Lausen-Grünau nur noch Trümmer: Die Flammen haben mehrere Lauben der benachbarten Gartenanlage in Schutt und Asche gelegt. Der Kleingartenverein „Lerchenhain“ in der Schönauer Straße hat nun einen Spendenaufruf gestartet, um die betroffenen Pächterinnen und Pächter bei der Beseitigung der Schäden zu unterstützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

16 Gärten seien durch das Feuer komplett zerstört worden, heißt es in dem Aufruf. „Nur die Mauern stehen noch. Wir sind ganz schön fertig mit den Nerven,“ schreibt eine Pächterin auf Facebook. Die Trümmer müssen nun entsorgt werden, doch das kostet viel Geld. Deswegen bittet der Kleingartenverein um finanzielle Unterstützung.

„In den meisten Fällen decken die Versicherungen nur einen kleinen Teil des entstandenen Schadens ab“, weiß auch Tanja Schwärzer. Ihre Parzelle ist selbst zerstört worden. Übrig sind nur noch Ruinen. Diese müssen von Fachfirmen entsorgt werden. „Die Betroffenen freuen sich über jeden Cent,“ betont sie. Wegen der Kosten für die Bereinigung sowie für einen potenziellen Wiederaufbau werden bisher insgesamt vier Parzellen aufgegeben, so Schwärzer. Die Besitzerinnen und Besitzer der anderen zwölf wollen den Wiederaufbau wagen oder haben zumindest noch nicht die Hoffnung daran aufgeben, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Feldbrand greift auf Kleingärten über

Am Nachmittag des 13. Juli brach ein Feuer auf einem Feld unweit des Kulkwitzer Sees aus und griff wegen des Windes kurze Zeit später auf die benachbarte Kleingartenanlage über. Laut der Rettungsleitstelle der Leipziger Feuerwehr kämpften etwa 50 bis 60 Kräfte gegen die Flammen, die den Brand schließlich um kurz vor Mitternacht löschten.

Lesen Sie auch

Die Ermittlungen der Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung dauern an.

Spenden unter: Spendenkonto Lerchenhain, IBAN DE04 8609 5604 0327 8354 75, Verwendungszweck: Brand.

LVZ