Felder brennen an der A9 bei Leipzig: Autobahn über Stunden gesperrt

Leipzig. Hitze und Trockenheit halten die Feuerwehren der Region weiter in Atem. Am Mittwochnachmittag waren auch in Leipzig wieder Rauchsäulen zu sehen – dieses Mal in südwestlicher Richtung. An der Autobahn A9 waren gleich mehrere Felder in Brand geraten und breiteten sich zum Großfeuer aus.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die viel befahrene Schnellstraße zwischenzeitlich in beiden Richtungen zwischen Bad Dürrenberg und dem Kreuz Rippachtal gesperrt werden – lange Staus auch auf den Zufahrtsstraßen waren die Folge. Weil die ersten Flammen auf östlicher Seite der Autobahn im Saalekreis ausgebrochen waren, übernahm die Polizei aus Halle die Koordination. Wie eine Sprecherin gegenüber der LVZ erklärte, habe das Feuer die Autobahn bei Leipzig dann aber teilweise auch in westliche Richtung übersprungen und sich dort weiter ausgebreitet.

Blick auf eine der Brandstelle in Näher der A9 bei Leipzig. © Quelle: Jan Woitas

„Drei Felder brennen lichterloh“

Die ersten Meldungen über den Brand waren bei den Rettungskräften kurz nach 15 Uhr eingegangen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Saalekreis, dem Burgenlandkreis und aus Leipzig machten sich auf den Weg, um beim Löschen zu helfen. Es seien schätzungsweise 150 Feuerwehrleute im Einsatz, hieß es später aus der Leitstelle des Burgenlandkreises. „Drei Felder brennen lichterloh“, so ein Mitarbeiter.

Gegen 17.30 Uhr gab es zumindest für die Reisenden auf der A9 und den Zufahrtsstraßen dann erste Entwarnung. Die Straßen konnten wieder freigegeben werden – obgleich die Brandbekämpfer noch weiter im Einsatz waren. Zuletzt hieß es, an einem Feld in der Nähe von Bothfeld bei Lützen, südwestlich von Leipzig, brenne weiter. Am Abend waren vom Getreide dann nur schwarzverkohlte Äcker übrig geblieben.

Auf der A9 und den Zufahrtsstraßen bildeten sich lange Staus. © Quelle: Michael Strohmeyer

Wenige Stunden zuvor hatte am Mittwoch erst ein Feuer in der Nähe von Wurzen (Landkreis Leipzig) Reisende in Leipzig in Atem gehalten. Die Bahnstrecke zwischen der Messestadt und Dresden war zeitweise komplett lahmgelegt. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen der Regionalbahnen. Am frühen Nachmittag lief der Verkehr dann aber wieder im normalen Takt, so einer Sprecherin der Deutschen Bahn.

Von den Äckern blieb nach dem Ablöschen nicht viel übrig. © Quelle: Michael Strohmeyer

Acht Feldbrände rings um Leipzig in der Vorwoche

In der vergangenen Woche waren allein bei der Branddirektion Leipzig acht solcher Einsätze ausgelöst worden. Am Donnerstag hatte beispielsweise im Stadtteil Grünau ein Feld gebrannt. Die Flammen schlugen dann auch in eine benachbarte Kleingartenanlage, zerstören dort gut zwei Dutzend Lauben. Später brannte es auch bei Wiederitzsch, in Krostitz, in Regis-Breitingen und in Leipzig-Seehausen. Die Ursachen sind bislang meist nicht geklärt, die finanziellen Schäden bei Landwirten und betroffenen Anliegern aber bereits hoch.

Seit Tagen sind die Waldbrandstufen in der Region zum Teil auf Maximalständen. Zum Wochenstart war etwa in Teilen von Nordsachsen die höchstmögliche Gefahrenprognose ausgerufen worden. Nachdem sich die Temperaturen zuletzt etwas abgemildert hatten, gilt jetzt in vielen Teilen von Sachsen – darunter auch rings um Leipzig – aber noch immer die zweithöchste Waldbrandstufe. Behörden rufen dazu auf, die Waldgebiete zu meiden.

Ein Grund für die Gefahrenlage ist der bislang sehr trockene Juli. Üblicherweise gehört der Monat zu den niederschlagsreichsten im Jahr, mit durchschnittlich 70 Litern Regenwasser pro Quadratmeter. Aktuell sind im Juli 2023 bisher aber nur fünf bis zehn Liter Regen gefallen.

