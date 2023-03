﻿Felix Lobrecht in Leipzig: Fans feiern „Sonne und Beton“

Leipzig. Am Donnerstagabend machte Comedian und Podcaster Felix Lobrecht auf seiner Kinotour Halt im Leipziger Cinestar, um die Premiere von „Sonne und Beton“ zu feiern. Der Film von Regisseur David Wnendt basiert auf Lobrechts gleichnamigen Roman und handelt vom Berliner Brennpunkt Gropiusstadt und dessen junge Bewohner Anfang der 2000er. Darin brechen vier Jungs in die Schule ein, in der Hoffnung ihre Geldprobleme mit einem Diebstahl zu beseitigen. Die Geschichte ist autobiografisch inspiriert.

Kurz vor Beginn des Films war es voll im Cinestar, denn rund 1200 Fans waren gekommen, um Felix Lobrecht zu sehen. Einige reisten sogar extra nach Leipzig, um ihn live zu erleben. Viele haben im Vorfeld auch das Buch gelesen und waren gespannt auf den Film. In drei vollen Kinosälen konnten sich die Fans „Sonne und Beton“ zunächst anschauen. Nach dem Abspann traten Felix Lobrecht und David Wnendt auf die Bühne, um den Kinobesuchern Fragen zu beantworten. Mit dabei war auch der Rapper Luvre47, der am Soundtrack des Films beteiligt ist und selbst mitspielt.

Zum Schluss hatten die Kinobesucher noch die Chance ein Foto mit Felix Lobrecht und Luvre47 zu ergattern. Damit alles reibungslos verlaufen konnte, waren acht Securitys im Einsatz.

Lobrecht und Wnendt haben sich gut ergänzt

Der Regisseur David Wnendt ist für Filme wie „Er ist wieder da“ und „Feuchtgebiete“ bekannt. Um die Hauptrollen zu besetzen, gab es ein aufwendiges Auswahlverfahren, denn die Schauspieler mussten zuerst ein Video einsenden. „Die Vier waren für ihre Rollen jeweils die besten“, sagte Wnendt. „Was sie gemeinsam haben: Sie können alle gut mit der Sprache umgehen.“ Die Rolle Lukas habe etwas Kindliches, man habe dem Schauspieler Levy Rico Arcos gern beim Nachdenken zugesehen, so der Regisseur.

Die Arbeit mit Felix Lobrecht sei sehr gut gewesen. Beide haben gemeinsam an dem Drehbuch gearbeitet. Lobrecht sei für die Sprache, für die Dialoge zuständig gewesen und Wnendt habe überlegt, wie man das Buch als Filmgeschichte umsetzen kann. „Wir haben uns gut ergänzt“, sagte der Regisseur im Cinestar.

David Wnendt ist auf Felix Lobrecht zugegangen und hat das Filmprojekt angeregt. Sie haben sich davor nicht gekannt – er hat Lobrechts Buch in einer Buchhandlung entdeckt. „Das war 2017, wo er auch noch gar nicht so bekannt war. Es hat also nichts mit ihm zu tun. Ich fand das Buch toll, weil es so sensibel, zart und ehrlich das Leben mit 14 beschreibt.“