﻿Riesenhype um Felix Lobrecht in Leipzig – Tickets für Filmstart restlos ausverkauft

Riesenhype um Felix Lobrecht in Leipzig: Der Berliner Comedian kommt am 2. März in die Messestadt, zur Premiere seines Kinofilms „Sonne und Beton“. Das Cinestar zeigt den Film gleich in drei Kinosälen. Sämtliche Tickets sind ausverkauft.

