﻿Frischer Wind im Ballsaal: Neue Lüftungsanlage für den Felsenkeller

Leipzig. Die provisorische Metalltreppe an der Rückseite des Felsenkellers klappert, als Jörg Folta sie erklimmt. Oben auf dem Dach steht er vor einem silbrig glänzenden Kasten, zweieinhalb mal so hoch wie er, der bereits großgewachsen ist, und ist sichtlich stolz. „Wir haben das Innere an Studenten vermietet“, sagt er. Was natürlich ein Scherz ist. Gänzlich unmöglich scheint es aber nicht, der Metallkasten ist größer als so manches Tiny House. Das Innere jedoch ist gefüllt mit moderner Technik.

Die soll bald für frischen Wind im Felsenkeller sorgen: In diesem Monat – mit einiger Verzögerung seit der Fertigstellung – soll die neue Lüftungsanlage des Veranstaltungshauses in Betrieb genommen werden. Gerade im vergangenen Sommer glich das Raumklima bei Konzerten im Ballsaal dem in einer Sauna: Hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit sorgten für schweißnasse T-Shirts, und wer sich in den Türrahmen stellte, dem konnte auch mal ein Wassertropfen auf den Kopf fallen. Was langfristig weder für Mensch noch für (Elektro-)Technik gut ist.

Ungewöhnliche viele Sommer-Konzerte

Diese Probleme habe man aus der Vergangenheit nicht gekannt, sagt Folta, denn eigentlich sei der Sommer Open-Air-Konzertsaison. Mitte 2022 war die Liste der Innenveranstaltungen aber ungewöhnlich lang, auch weil viele verschobene Konzerte nachgeholt wurden.

Jörg Folta zeigt die neue Lüftungsanlage im Felsenkeller in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Während bislang nur eine ältere Entrauchungsanlage im Einsatz gewesen sei, wälze der riesige Metallkasten auf dem Dach die Luft effektiv um und könne den Saal um bis zu zehn Grad herunterkühlen, führt der Felsenkeller-Chef aus. "Damit können wir eine zuverlässige Lüftung gewährleisten und unsere Veranstaltungen noch corona-konformer machen." Auch Heizen könne das Gerät, laufe dabei allerdings mit Gas. Ein Fakt, der auch Clubs betrifft, die mit Beginn der Pandemie neue, oft gasbetriebene Lüftungen installierten, weil dies damals als günstig und ökologisch galt.

Klimaanlage für Naumanns Tanzlokal in Planung

Dabei war schon der Bau der neuen Felsenkeller-Anlage nicht billig: 400.000 Euro Eigenmittel und 135.000 Förderung aus dem Topf „Neustart Kultur“. Der Denkmalschutz hatte ebenfalls ein Wörtchen mitzureden, „und es war auch alles andere als einfach, eine Firma zu finden, die in der Lage war, die Arbeiten fachgerecht auszuführen“, so Folta.

Gäste im Naumanns Tanzlokal, dem kleineren der beiden Felsenkeller-Säle, profitieren jedoch nicht von der neuen Anlage, sie beschränkt ihre Arbeit auf den Ballsaal. „Wir haben in diesem Jahr aber daraus gelernt und werden das Naumanns künftig nicht mehr so intensiv bespielen. Außerdem werden wir dort noch eine Klimaanlage installieren“, verspricht Folta.

