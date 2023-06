Junge Eisenbahnfans und Bau-Talente aufgepasst: Ab sofort gibt’s Leipzigs Sommerferienpass

Leipzig. Strandparty, Bau-Spielplatz, Kino oder doch der Kletterwald? Ab sofort können sich Leipzigs Schulkinder im neuen Sommerferienpass ihr persönliches Programm für die Zeit vom 8. Juli bis 14. August zusammenstellen.

Leipziger Ferienpass zeigt mehr als 1000 Möglichkeiten

„Wir halten mehr als 1000 Angebote aus dem Kreativ-, Medien-, Kultur- und Sportbereich bereit. Auch die Ferienfahrkarte zur freien Nutzung aller Straßenbahnen und Busse der Leipziger Verkehrsbetriebe ist wieder enthalten“, freut sich Silko Kamphausen, amtierender Leiter des Amtes für Jugend und Familie.

Das Heft kostet zehn Euro, ermäßigt mit dem Leipzig-Pass fünf Euro. Erhältlich ist der Ferienpass in der Bürgerinformation im Neuen Rathaus, in den Städtischen Bibliotheken (außer in den Selbstbedienungszeiten), an der Information im Amt für Jugend und Soziales, in ausgewählten Servicestellen der Leipziger Verkehrsbetriebe und im Leipziger Zoo im Safari-Büro (Achtung: keine ermäßigten Pässe). Neben der Fahrkarte in der Zone 110 stecken im Pass auch Coupons und die Stempelfelder für die ermäßigten Freibadbesuche.

Zum Austoben: Bauspielplatz im Osten

Der Bauspielplatz Ost im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld ist ein betreuter Platz, wo Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren kostenfrei spielen, bauen und miteinander an einer Feuerstelle kochen können.

Adresse: Bauspielplatz Ost / Kiwest e.V., Ludwigstraße 42, 04315 Leipzig. Mehr Infos auf der Webseite

Öffnungszeiten: 10. bis 21. Juli und 14. bis 18. August, jeweils montags bis freitags 9 bis 18 Uhr.

Schnuppertag bei der Parkeisenbahn am Auensee

Abdampfen mit der Parkeisenbahn am Auensee in Leipzig: Der Verein lädt jeden Sonntag in den Ferien zum Schnuppertag ein. © Quelle: André Kempner

Die Parkeisenbahn schnauft seit 70 Jahren um den Auensee in Leipzig. Kleine Eisenbahnfans, die gerne hinter die Kulissen schauen möchten, sind in den Ferien jeden Sonntag von 9.30 bis 13 Uhr in die Gustav-Esche-Straße eingeladen. Das Schnupperangebot gilt für Kinder von sieben bis zwölf Jahren. „Ihr dürft alles mitmachen“, kündigt der 64-jährige Vereinsvorsitzende, Hartmut Hansisch, an. Auf den Nachwuchs warten viele Aufgaben: Er rangiert den Dampfzug mit fünf Wagen aus dem Schuppen, lernt die wichtigsten Signale kennen und probiert sich als Aufsicht, Fahrdienstleiter, Schrankenposten und Zugbegleiter aus. Wichtig: Aus Sicherheitsgründen bitte lange Hosen und festes Schuhwerk tragen.

Anschließend gibt es einen kleinen Imbiss mit einer roten Limonade. Freie Fahrt gibt es auch für die Eltern der Teilnehmer – ab 12.40 Uhr können sie mit ihren Kindern um den Auensee fahren.

Kosten mit Ferienpass 6 Euro, ohne Pass 8 Euro.

Eine Voranmeldung ist erforderlich: telefonisch 0341/4611151 oder per E-Mail an info@parkeisenbahn-auensee-leipzig.de

Adresse: Parkeisenbahn Auensee, Gustav-Esche-Straße 8, 04159 Leipzig. Hier geht es zur Webseite!

Open-Air-Ferienauftakt beim Familienspielefest in Leipzig

Passend zum Sommerferienauftakt veranstaltet die Stadt Leipzig das beliebte Familienspielefest am 8. Juli im Clara-Zetkin-Park an der AOK-Wiese. Von 13 bis 19 Uhr können beim Open-Air-Spektakel unbekannte Spiele entdeckt, neue Mitspieler kennengelernt und ein abenteuerlicher Familienspielnachmittag im Freien verbracht werden.

