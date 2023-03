﻿ Ferienquartier oder Gewerbe: Jährlich werden 500 weitere Wohnungen in Leipzig zweckentfremdet

Leipzig. Knappe und teure Hotelzimmer am Buchmesse-Wochenende und bei anderen Großevents zeigen mal wieder: Auch für das Geschäft mit Privatunterkünften über Plattformen wie Airbnb gibt es in Leipzig durchaus einen Markt. Allerdings ist die Situation aus Sicht der Stadt schon seit Jahren problematisch, weil Wohnraum zunehmend knapp ist. Doch wie viele Wohnungen gehen auf diese Weise verloren? 

Im Jahr 2o20 hat die Stadt ein Gutachten dazu veröffentlicht. Demnach werden in Leipzig rund 21.000 Wohnungen – sechs Prozent des Wohnungsbestandes – nicht zu Wohnzwecken, sondern als Ferienwohnung und Gewerbe genutzt oder stehen leer, teilte das Stadtplanungsamt jetzt auf LVZ-Anfrage mit.

Bei dieser Untersuchung der Zweckentfremdung von Wohnraum sei allerdings nicht zwischen genehmigten und illegalen Nutzungen unterschieden worden. Nicht alle diese Wohnungen seien relevant für die Anwendung von Zweckentfremdungsverboten. So bestehe regelmäßig Bestandsschutz für genehmigte gewerblich genutzte Immobilien. Zudem stelle umzugsbedingter Leerstand keine Wohnraumzweckentfremdung dar. Jährlich kämen laut Gutachten schätzungsweise 500 neue Zweckentfremdungen hinzu, so das Amt – „insbesondere durch Ferienwohnungen und gewerbliche Nutzungen“.

Bis zu zehn Stellen für Durchsetzung von Verboten

Auf Basis der Untersuchungen anderer Kommunen, etwa in München, Köln und den Berliner Bezirken Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg, wurde außerdem geschätzt, welcher personelle und finanzielle Aufwand nötig wäre, um Zweckentfremdungsverbote durchzusetzen. Für Leipzig wird ein Bedarf von acht bis zehn Vollzeitstellen angenommen. In Berlin hätten rund 1000 Wohnungen pro Jahr zurückgewonnen werden können, heißt es in dem Gutachten; in München 260 und in Köln 125 Wohnungen pro Jahr. „Darüber hinaus entfalten Zweckentfremdungsverbote eine präventive Wirkung, ein Schutz vor zukünftigen Wohnraumzweckentfremdungen, die zahlenmäßig nicht bemessen werden können“, erläuterte die Stadt.

Daher hatte die Ratsversammlung bereits 2018 beschlossen, sich bei der sächsischen Staatsregierung für eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung einzusetzen und dabei darauf hinzuwirken, dass die Kommunen auch Eingriffsmöglichkeiten bekommen, wenn vermietbarer Wohnraum lange Zeit leer steht und nicht vermietet wird. „Durch die Stadt Leipzig wurde bislang keine Zweckentfremdungsverbotssatzung erarbeitet, da durch den Freistaat Sachsen noch keine gesetzliche Grundlage für eine kommunale Satzungsermächtigung zum Erlass von Zweckentfremdungsverboten erlassen wurde“, teilte das Stadtplanungsamt gegenüber der LVZ mit. „Ohne die konkrete Ausgestaltung des im Koalitionsvertrag angekündigten Gesetzes ist die Erarbeitung einer Satzung wenig zielführend.“

Mieterverein warnt vor ungenehmigter Untervermietung

Gegen ungenehmigte Ferienwohnungen werde aber auch jetzt schon bauaufsichtlich eingeschritten, stellte das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege klar. „Eine systematische Erfassung dieser Nutzungen ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich“, hieß es. „Ferienwohnungen sind in bestimmten Gebieten auch bauplanungsrechtlich zulässig. Die Zulässigkeit der Nutzungen wird als Einzelfallentscheidung intensiv geprüft.“ Das Problem: „Die Stadt Leipzig hat derzeit keine Möglichkeit, durch die Nutzung als Ferienwohnungen entzogene Wohnungen wieder dem Wohnungsmarkt zuzuführen“, hieß es Anfang Januar in einer Antwort auf eine Stadtratsanfrage.

Für Leipziger Mieter sind Plattformen wie Airbnb besser keine Option, um die eigene Unterkunft zu offerieren. „Ohne Zustimmung des Vermieters darf man seine Wohnung nicht bei Airbnb und anderen Portalen anbieten“, warnte die Vorsitzende des Mietervereines, Anke Matejka. „Das wäre eine unberechtigte, unzulässige Untervermietung.“ Wer es dennoch tut, riskiere eine Kündigung. Dem Verein sei bekannt, dass es schon derartige Fälle gegeben habe.