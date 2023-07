﻿Ferienstart: Antalya und Mallorca sind die Top-Flugziele ab Leipzig/Halle

Leipzig. Der Ferienstart in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sorgt an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden für dichte Abflugfrequenzen. So heben am ersten Ferienwochenende insgesamt 132 Passagiermaschinen von den mitteldeutschen Flughäfen ab. Das teilte Uwe Schuhart, Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, am Dienstag mit. 90 Jets (65 Urlaubsflieger und 25 Linien-Maschinen) starten in Leipzig/Halle und 42 in Dresden (16 Urlaubsflieger, 26 Linien-Maschinen). Besonders gefragt: Sonnenziele am Mittelmeer, im Atlantik sowie am Schwarzen und Roten Meer.

So fliegen ab Leipzig/Halle nach Antalya (Türkei) acht Maschinen, nach Palma de Mallorca neun sowie sechs nach Hurghada ans Rote Meer (Ägypten). Die klassischen Ost-Ziele Burgas und Varna (Bulgarien/Schwarzes Meer) werden von Freitag bis Sonntag jeweils vier Mal angeflogen. Condor ist dabei in Leipzig/Halle die größte Urlaubslinie, die zwischen Freitag und Sonntag 19-mal abhebt. Von Dresden aus ist Antalya fünfmal das Ziel, nach Palma de Mallorca gehen vier Flieger. Mit insgesamt neun Starts ist Sundair die führende touristische Airline.

Urlaubsreisen als Wachstumstreiber

Insgesamt, so Schuhart, werden in Leipzig/Halle am ersten Ferienwochenende rund 20.000 Fluggäste erwartet. Das sei zwar noch nicht das Niveau vor der Corona-Zeit, aber es gehe aufwärts. „Vor allem die Urlaubsreisen sind der Wachstumstreiber“, sagte der Sprecher. Demnach habe es im ersten Halbjahr 2023 bereits 50 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahreszeitraum gegeben.

Um beim Abflug in den Süden nicht unliebsam überrascht zu werden, empfahl Schuhart neben dem zeitigen Erscheinen am Check-In (mindestens 2,5 Stunden vorher) vor allem die digitale Vorabbuchung von Parktickets. Das spare erstens Geld (10 Prozent weniger) und sorge zweitens für Sicherheit, einen freien Platz zu bekommen. Denn komplett ausgebuchte Parkhäuser, vor allem in Leipzig/Halle, wollte der Sprecher nicht ausschließen.

