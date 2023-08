﻿Ferientipps bei nassem Wetter: Filme selbst drehen oder auf Entdeckertour gehen

Leipzig. Die letzten beiden Sommerferienwochen haben begonnen und auch der August zeigt sich bis einschließlich Mittwoch eher nass. Das derzeitige Wetter sollte aber kein Grund sein, morgens nicht aus dem Bett zu steigen und aktiv zu werden. Leipzig hält viele Indoor-Aktivitäten für kleine und große Ferienkinder bereit. Hier eine Übersicht.

1. Clown-Museum Leipzig – freier Eintritt mit Ferienpass

Clown Ferdinand flimmerte in den Siebzigerjahren mit seinem Wohnwagen über die Mattscheiben der Fernsehgeräte. Heute erinnert das Clown-Museum Leipzig an die wohl beliebteste Clownsnase der ehemaligen DDR. Wer sich gemeinsam mit seinen Kindern auf eine lustige Reise mit über 3000 Figuren und Marionetten durch die 175 Quadratmeter großen Räumlichkeiten begeben will, kann auch Filmnachmittage erleben, verrückte Clowns-Spiele entdecken oder am Mittwoch, den 9. August, ab 11.30 Uhr einen Clown live im Museum erleben. Mit dem Ferienpass ist der Eintritt frei.

Adresse: Clown-Museum Leipzig, Breite Straße 22, 04317 Leipzig. Geöffnet Dienstag bis Freitag 11-17 Uhr, Sonntag 13-17 Uhr. Letzter Einlass ist 16 Uhr. Infos zu den Preisen finden Sie hier.

2. Ab ins Kino – Cineplex Leipzig zeigt Kinderfilme

Das Cineplex in Leipzig-Grünau lädt täglich ab 10.30 Uhr zu Ferienvorstellungen. Bis einschließlich 9. August zeigt das Kino für die Freunde des Animationsfilmes die Komödie „Elemental“, für Tierliebhaber gibt es neue Abenteuer mit Collie-Hündin „Lassie“ und auch „Super Mario“ ist auf der Leinwand zu erleben, wie er seinen Bruder Luigi in einer magischen Welt sucht.

Das Kinofilmprogramm bis Mittwoch, den 9. August, lesen Sie hier. Der Preis mit Ferienpass beträgt 7 Euro auf einem Logenplatz, 5,50 Euro fürs Parkett. Ohne Ferienpass kostet eine Kinovorstellung 7,50 Euro in der Loge und 6 Euro im Parkett.

Adresse: Cineplex Leipzig, Ludwigsburger Straße 13, 04209 Leipzig.

3. Abenteuer Filmwerkstatt in der Bibliothek Paunsdorf

Kleine Cineasten aufgepasst: Hier kommt eure Chance auf einen eigenen Film: Mit Figuren, die auch gern mitgebracht werden können, und Fantasie bastelt ihr ein Bühnenbild für einen Stop-Motion-Film, den ihr selbst erstellt. Die Filmwerkstatt hat am Mittwoch (9. August) von 10 bis 12 Uhr geöffnet und es gibt nur noch wenige Restplätze.

Anmeldung telefonisch unter 0341/123 5210 (10-18 Uhr) oder per E-Mail an bibliothek.paunsdorf@leipzig.de

Adresse: Bibliothek Paunsdorf, Platanenstraße 37, 04329 Leipzig.

4. Entdeckertour durch das Kindermuseum Unikatum

Ob bei einem Modellbau-Workshop oder einem geführten Rundgang. Unter dem Dach des Kindermuseums Unikatum im Leipziger Stadtteil Plagwitz gibt es viel zu erleben. Was erwartet die Ferienkinder? Spiel und Spaß auf zwei Ebenen und eine Besucher-Rallye durchs Haus und den Garten – vorausgesetzt das Wetter spielt mit. In einer interaktiven Ausstellung mit Mitmachstationen tauchen die Besucher in eine virtuelle Realität ab, während die Erlebnisausstellung „Das Essen ist fertig!“ der Frage nachgeht, wie eine Mahlzeit überhaupt auf den Tisch kommt. Vorab können hier Tickets gebucht werden.

Adresse: Kindermuseum Unikatum, Zschochersche Straße 26, 04229 Leipzig. Ferienöffnungszeiten 10-18 Uhr, außer am 14. August.

5. Zeitgeschichtliches Forum Leipzig – kostenfrei für alle

Das Zeitgeschichtliche Forum ist ein Ort, der zu einer Reise in die Geschichte der DDR und des Mauerfalls einlädt. Gemeinsam mit ihren Kindern können Eltern die Dauerausstellung besuchen und bei interaktiven Rundgängen Wissenswertes entdecken. Der Audio-Guide „Unsere Geschichte. Diktatur und Demokratie nach 1945“, der auch in Englisch, Französisch, Spanisch und in deutscher Gebärdensprache abrufbar ist, begleitet Sie zu ausgewählten Objekten und Meilensteinen der Zeitgeschichte.

Adresse: Zeitgeschichtliches Forum, Grimmaische Straße 6, 04109 Leipzig. Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montags geschlossen. Der Eintritt zum Museum ist kostenlos.

