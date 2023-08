„Zukunftsmusik“: Verkehrspläne werden auf Gohliser Straßenfest vorgestellt

Leipzig. Neue Überlegungen für einen verkehrsberuhigten Bereich in Gohlis: Seit 2022 ist die Lützowstraße nahe einer Grundschule Tempo-30-Zone. Doch die Anwohner, die die Geschwindigkeitsbegrenzung erstritten hatten, haben Visionen, die darüber hinausgehen.

Bei ihrem zweiten Festival „Zukunftsmusik“ will die Gruppe am 1. September Pläne dazu vorstellen. Es geht darum, wie der Friedenskirchplatz mit den umliegenden Straßen umgestaltet werden kann, um den Menschen mehr Raum für Begegnung zu ermöglichen.

Welcher Art solche Begegnungen sein können, wird gleich beim Fest ausprobiert: in Form von Musikbeiträgen, Spielen für Kinder und einem kulinarischen Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels und Interessenten aus ganz Leipzig. Das Festival gibt es am Freitag, von 15 bis 18 Uhr an der Friedenskirche.

