﻿WGT, Holi, Highfield: Diese Festivals warten 2023 in und um Leipzig auf Besucher

Leipzig. Der Festival-Sommer kommt. Für viele Leipzigerinnen und Leipziger bedeutet das, mindestens ein Wochenende lang den Alltag zu vergessen und zu feiern, zu lachen und zu tanzen. Auf welche Musik-Festivals können wir uns 2023 freuen? Hier der Überblick.

Musikfestivals in Leipzig

In Leipzig direkt sind zahlreiche Musikfestivals geplant.

Leipzig zeigt Courage (30. April)

Das jährlich stattfindende eintägige Festival Leipzig zeigt Courage steht für Toleranz und gegen jede Form der Diskriminierung. Auf der Terrasse der Moritzbastei wird in diesem Jahr das 25. Jubiläum begangen. Wie gewohnt können sich Besucherinnen und Besucher auf ein kostenfreies Programm aus Konzerten, Workshops, Vorträgen und politischen Aktionen freuen. Ab 16 Uhr geht’s los.

Gothic Pogo Festival (25.-29. Mai)

Beim Gothic Pogo Festival im Werk 2 in Connewitz stehen diverse Varianten des Punk, Wave, Minimal und natürlich Gothic im Mittelpunkt. Fans aus der ganzen Welt versammeln sich für fünf Tage im Süden Leipzigs, um gemeinsam unter dem Motto „Our trend is not to follow any trend, except good music and DIY subculture“ zu feiern. 5-Tage-Ticket: 58 Euro.

Wave Gotik Treffen (26.-29. Mai)

Jubiläum in Leipzig. Zum 30. Mal versammeln sich Gothic-Fans aus der ganzen Welt in ihrer „Szenehauptstadt“ Leipzig zum Wave Gotik Treffen. Freuen können sich Besucherinnen und Besucher auf etliche Konzerte, Partys und traditionelle Events wie das viktorianische Frühstück im Clarapark. Ticket: 170 Euro.

Fête de la Musique (21. Juni)

Einen Tag lang Musik-Festival für jede und jeden: Vor mehr als 40 Jahren fand die erste Fête de la Musique in Frankreich statt – die Idee verbreitete sich weltweit. Jedes Jahr zur Sommersonnenwende am 21. Juni finden in vielen Städten auf der ganzen Welt Konzerte statt, auch in Leipzig – meist draußen und immer kostenlos. Das Programm der diesjährigen Fête in Leipzig steht noch nicht fest. Infos folgen auf der Website der Veranstalter.

Holi Festival (12. August)

Ursprünglich aus Indien stammt dieses Farbspektakel, das Anfang der 2010er Jahre auch in Deutschland viele Fans fand. Zu festgelegten Uhrzeiten werfen die Besucherinnen und Besucher farbiges Pulver in die Luft – während getanzt und gefeiert wird. In diesem Jahr ist das Bruno-Plache-Stadion Schauplatz des eintägigen Holi Festival of Colours Leipzig. Ticket: 21,34 Euro.

Highfield (18.-20. August)

Ein echtes Festival-Urgestein ist das Highfield am Störmthaler See in Großpösna. Seit 1998 gibt sich hier das Who-is-Who der Pop- und Rockszene die Klinke in die Hand. Bestätigte Acts für 2023 sind unter anderem Die Ärzte, K.I.Z, Marteria, Beatsteaks, Nina Chuba und OK Kid. Ticket: 189 Euro.

Musik-Festivals in der Region Leipzig

Auch rund um die Messestadt ist über den Sommer viel geplant.

Rock am Kuhteich (4.-6. Mai)

Im Kulturpark Deutzen wird Anfang Mai gerockt. Mit Bands wie Rantanplan, TV Smith und CRIM locken die ehrenamtlich tätigen Veranstalter ins beschauliche Deutzen unweit des Speicherbeckens Borna zum Rock am Kuhteich. Neben Rock sind auch Punk, Ska und Folk vertreten. Tagesticket: ab 23 Euro.

Sputnik Springbreak (26.-29. Mai)

Alle Jahre wieder am Pfingstwochenende kommen Tausende feierwütige – vornehmlich junge – Menschen nach Sachsen-Anhalt zum Sputnik Spingbreak. Vier Tage lang gibt es auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld elektronische Beats sowie Pop- und Rap-Acts zu sehen und zu hören. Dieses Jahr mit dabei: Kraftklub, Peter Fox, Alligatoah, Robin Schulz und viele mehr. Ticket: 189 Euro.

Melt (8.-11. Juni)

In Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) verschmelzen Anfang Juni Indie-Pop und elektronische Klänge, denn es ist wieder Zeit fürs Melt!-Festival. Mit Acts wie DJ Heartstring, Eliza Rose und Marcel Dettmann wird der ehemalige Tagebau Golpa-Nord zum weltweit bekannten Festival-Ort Ferropolis. Die „Stadt aus Eisen“ ist in gerade mal einer Autostunde von Leipzig aus zu erreichen. Ticket: 189,95 Euro.

Ferropolis bei Nacht. Auf dem Gelände in Gräfenhainichen finden neben dem Melt auch das Hive, das Splash, das Whole und das Full Force statt. © Quelle: Marc Tirl

Full Force (23.-25. Juni)

Die Kulisse könnte wohl nicht passender sein, denn in Ferropolis, dem alten Tagebau, stehen nach wie vor Kräne und Bagger herum – natürlich aus Metall. Beim Full Force Festival dreht sich alles um die blecherne Musikrichtung: Eine vielfältige Mischung aus Metal-Genres, darunter Death Metal, Metalcore, Hardcore und Thrash Metal bringt die Heads zum Bangen. Bestätigte Acts sind unter anderem: Electric Callboy, Papa Roach und Gojira. Ticket: 169,95 Euro.

Splash! (29. Juni – 1. Juli)

Seit 1998 versammeln sich Freundinnen und Freunde des Sprechgesangs zum Rap- und Hip-Hop-Fesitval Splash. Drei Tage lang geht es in Ferropolis darum, wer die besten Reimschemata zu Neckbreaker-Sounds liefert. Headliner zum 25. Festival-Jubiläum ist niemand geringeres als US-Rapstar Kendrick Lamar. Als deutschsprachige Acts sind beispielsweise Ufo361, Paula Hartmann und der Wahl-Leipziger Trettmann vertreten. Ticket: 209,95 Euro.

Firebirds Festival (7.-9. Juli)

Ein malerisches Schloss im Muldental wird im Juli zum Schauplatz eines ganz besonderen Ereignisses. Denn in Trebsen treffen sich Fans des Rock’n’Roll zum Firebirds Festival. Lederjacken, Pin-Up-Look und Elvis-Tolle, hier wird das Festival-Erlebnis zur Zeitreise. Abseits von Mode und Musik geht es auch um Oldtimer, Tattoo-Kunst, Workshops und vieles mehr. Ticket: 89 Euro.

Das Firebirds-Festival in Trebsen lockt neben Musik auch mit Mode (Archivbild von 2022). © Quelle: Roger Dietze

In Flammen (13.-15. Juli)

Ein Heavy-Metal-Festival in entspannter und familiärer Atmosphäre? Was für Uneingeweihte erst einmal unvereinbar klingen mag, wird jährlich seit 2003 in Torgau Realität. Beim In Flammen Open Air kommen Metal-Bands aus der ganzen Welt (u.a. Mexiko, Norwegen, USA) in den beschaulichen Landkreis Nordsachsen. Das Motto lautet: Metal ist Freiheit. Early-Bird-Ticket: 79,90 Euro.

Hive (14.-16. Juli)

Drei Tage, sechs Bühnen, mehr als 200 DJs – das Hive Festival in Gräfenhainichen lockt mit 56 Stunden Non-Stop Techno, Hitech, Psytrance und Drum’n’Bass. Stars der Szene wie 999999999, I Hate Models oder Kobosil spielen Seite an Seite mit Newcomern und Underground-Artists. Ticket: 115 Euro.

Atmosphärische Kulisse: Besonders bei Dunkelheit entfaltet Ferropolis eine besondere Stimmung. © Quelle: Susanne Richter

Back to Future (20.-22.Juli)

Punkrock in Glaubnitz. Beim Back to Future Festival stehen fast 40 Bands aus Deutschland, Großbritannien, den USA, Skandinavien und auch eine aus China (Dummy Toys) auf der Bühne. Mit am Start sind unter anderem Team Scheisse, The Stitches und Cock Sparrer. Ticket: 89 Euro.

Whole – United Queer Festival (28.-31. Juli)

Wie das Splash, Hive und Melt! findet auch das Whole Festival in Ferropolis in Gräfenhainichen statt. Es gibt queeren Küntler:innen eine Plattform und feiert die Vielfalt der Menschen. Das Festival steht für Inklusion, Diversität und Gleichberechtigung und bietet eine offene und sichere Umgebung für die LGBTQ+-Community. Bekannte Party-Veranstaltungsreihen sind mit am Start wie zum Beispiel die Herrensauna, Pornceptual und Cocktail d’Amore. Ticket: 224,54 Euro

Nachtdigital (4.-6. August)

In gut einer Stunde gelangt man von Leipzig aus nach Olganitz. Dort findet das Nachdigital Festival statt, welches 1998das Licht der Welt erblickte und mittlerweile absolut Kultstatus genießt. Musikalisch stehen Techno, House und weitere elektronische Genres im Mittelpunkt. Hier geht es nicht um kommerzieller Massenabfertigung, verspricht der Veranstalter und wirbt mit handverlesenem Programm in familiäreer Atmosphäre. Ticket: 183 Euro (bereits zurückgegebenen Tickets zu schauen.)

Colors of Beat (1.-2. September)

Eine idyllische Kulisse, aus den Boxen Reggae-Tunes und Ska-Rhythmen. Das Colors of Beat ist bekannt für die entspannende Atmosphäre und gleichzeitig das größte Reggae-Festival Ostdeutschlands. Das Festival in Mehderitzsch bei Torgau lockt mit musikalischen Acts wie Mono & Nikitaman, Sara Lugo, Blechreiz und Skaburbian. Daneben finden Workshops und Kunstausstellungen statt. Ticket: 60 Euro.