Festnahme nach Raub in der Leipziger Innenstadt – weitere Täter gesucht

In der Leipziger Innenstadt haben am Samstagabend vier Personen einen 26-Jährigen ausgeraubt. Die Polizei konnte einen 18-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, sucht aber auch nach den drei weiteren Beteiligten.

Blick in die Grimmaische Straße in der Leipziger Innenstadt. (Archivfoto)

Leipzig. Am Samstagabend ist ein 26-Jähriger in der Leipziger Innenstadt von einer Gruppe aus vier Personen ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte einer der mutmaßlichen Täter bereits gefasst werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen drei weitere Tatverdächtige aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

26-Jähriger verfolgt Diebe in Leipziger Innenstadt

Die vier Männer hatten ihr Opfer zwischen 20.15 Uhr und 20.25 Uhr in der Grimmaischen Straße angesprochen und nach einer Wegbeschreibung gefragt. Als der 26-Jährigen ihnen den Weg zeigte, umklammerten ihn die vier mutmaßlichen Täter, durchsuchten seine Kleidung nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend.

Als der Geschädigte feststellte, dass seine Armbanduhr gestohlen wurde, verfolgte er die Diebe noch. Den Angaben nach konnten im Rahmen dessen hinzugekommene Polizeibeamte einen 18-jährigen Tatverdächtigen stellen.

Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Am Sonntag sei Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines Raubdelikts gegen den Beschuldigten erlassen worden. Der 18-Jährige ist bereits in eine Jugendstrafvollzugsanstalt gebracht worden, so die Polizei.

Zeugenaufruf: Polizei Leipzig sucht drei weitere Tatverdächtige

Die Polizei sucht nun nach den drei anderen Tatverdächtigen. Diese sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Weiterhin ist zum Trio bislang folgendes bekannt:

1. Person: schlanke-sportliche Statur, mittelbraune kurze Haare (Undercut), 1-2-Tage-Bart, Bekleidung: dunkle dünne Jacke und Sneaker

2. Person: etwas längere, dunkle nach hinten gegelte Haare, sportliche Statur, dünner Schnauzbart, Bekleidung: dunkle Schuhe, dunkle Jeans und dunkle dünne Jacke

3. Person: sportliche Statur, Bekleidung: dunkle dünne Jacke und dunkle Hose

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 zu melden.