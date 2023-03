Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte auf dem Gelände eines Skoda-Autohauses an der Bernhardstraße in Leipzig mehrere Autos ins Brand gesteckt. Während die Feuerwehr löschte, suchte die Bundespolizei per Hubschrauber nach Tätern.

Großbrand bei Skoda-Autohaus in Leipzig: Polizei sucht per Hubschrauber nach Tätern

Leipzig. Großbrand in Anger-Crottendorf: Gegen 4.15 Uhr am Donnerstag sind auf der Freifläche des Skoda-Autohauses Müller an der Bernhardstraße in Leipzigs Osten zahlreiche Autos in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei Leipzig auf LVZ-Nachfrage bestätigte, haben offenbar bislang unbekannte Täter die Brände gelegt.

Ein Augenzeuge berichtet von mehreren Bränden gleichzeitig. Mehr als zehn Fahrzeuge waren demnach betroffen. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle, es kam zu starker Flammen- und Rauchentwicklung. Die Bernhardstraße musste zwischen Breiter Straße und Wiebelstraße bis 6 Uhr komplett gesperrt werden.

Großbrand bei Autohaus Müller in Leipzig: Polizei sucht Täter per Hubschrauber © Quelle: Reik Anton

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Verdächtigen

Wie die Polizei mitteilte, ist die genaue Brandursache noch unklar. Die Behörde ermittelt wegen eines Branddeliktes. Ein Hubschrauber der Bundespolizei suchte bereits mögliche Täter – bislang ohne Erfolg.

Im Leipziger Osten kam es in der Nacht zum Donnerstag (23.03.2023) zu einem Brandanschlag auf ein Skoda-Autohaus. Es wurden zahlreiche Fahrzeuge erheblich beschädigt und zerstört. Die Kriminaltechnik der Polizei sichert am Vormittag Spuren. © Quelle: Christian Modla

Wie viele Autos in Flammen standen und wie hoch der Schaden genau ist, sei noch unklar. Fest stehe, dass an den Autos Totalschaden entstand. Menschen wurden nicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Spurensicherung war am Vormittag vor Ort. Das Autohaus direkt sei nicht von dem Feuer betroffen gewesen. Eine Mitarbeiterin des Autohauses äußerte gegenüber der LVZ: „Das Autohaus bleibt geöffnet. Wir machen weiter.“

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Wer Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben kann, kann sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 melden.