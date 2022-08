Leipzig. Wegen eines Brandes ist ein Mehrfamilienhaus im Süden von Leipzig evakuiert worden. Elf Menschen seien in der Gersterstraße in Dölitz-Dösen in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Das Feuer brach am Samstag gegen drei Uhr in einer Wohnung in der vierten Etage aus, deren Mieter nicht zu Hause war. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Mensch wurde ambulant vor Ort wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt. Die anderen Mieter blieben unverletzt, hieß. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht bekannt.

Brandherde flammten wieder auf

Mehrere Wohnungen seien derzeit nicht nutzbar. Zudem keimten am Samstagmittag erneut kleinere Brandherde auf, die wiederholt durch die Feuerwehr gelöscht werden mussten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Die Polizei will am Montag mit einem Brandexperten die Wohnung untersuchen. Es werde wegen eines Branddelikts ermittelt, hieß es.

Von RND/dpa/jhz