Feuer in Einfamilienhaus in Schleußig – Bewohner retten sich selbst

Im Leipziger Stadtteil Schleußig ist am Samstagabend ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. (Symbolbild)

Am Samstagabend ist in einem Einfamilienhaus in Schleußig ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Haus ist jedoch unbewohnbar.