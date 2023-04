Firmentransporter brennt im Leipziger Osten: Kriminalpolizei ermittelt

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Blick ins Archiv

Die Buchmesse in Leipzig hat eine mehr als 300-jährige Tradition. Vor allem in den Jahren der deutschen Teilung zwischen 1945 und 1989 gewann sie im Rahmen der Frühjahrs- und Herbsmessen in Leipzig an Bedeutung. Wir haben im LVZ-Archiv nach Impressionen aus den vergangenen Jahrzehnten gesucht.