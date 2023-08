Feuer auf dem Gelände der Swiderski-Fabrik im Leipziger Südwesten

Leipzig. Im Leipziger Westen hat am Montag ein leer stehendes Gebäude auf dem ehemaligen Gelände der Swiderski-Fabrik in der Zschocherschen Straße gebrannt. Wie die Polizei auf LVZ-Nachfrage mitteilte, ging gegen 13.30 Uhr ein Notruf in der Leitstelle ein.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebälk des Hauses bereits in Flammen. Verletzte habe es den Beamten zufolge nicht gegeben. Zu den genaueren Umständen sei noch nichts bekannt. Die Polizei zieht momentan in Betracht, einen Brandursachenermittler einzusetzen.

Bereits 2022 brannte es in der Swiderski-Fabrik. Damals ermittelte die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

LVZ