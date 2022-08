Die Polizei ermittelt nach dem Feuer in der ehemaligen Swiderski-Fabrik am vergangenen Wochenende wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Ein technischer Defekt kann nach ersten Erkenntnissen als Ursache des Großbrands ausgeschlossen werden.

Leipzig. Der Großbrand der ehemaligen Swiderski-Fabrik im Leipziger Stadtteil Plagwitz hat am Wochenende die Feuerwehr in Atem gehalten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Brandstiftung, wie Behördensprecherin Sandra Freitag am Mittwoch gegenüber LVZ.de bestätigt. Laut den Untersuchungen der Brandursachenermittler kommen derzeit zwei Szenarien infrage: eine vorsätzliche Entzündung durch eine offene Flamme oder eine fahrlässige Tat, beispielsweise durch eine weggeworfene Zigarette.

„In der Halle waren Unrat und Müll gelagert. Was genau für die Entzündung gesorgt hat, lässt sich ohne Zeugen oder Aussagen eines Tatverdächtigen nur schwer feststellen“, so Freitag. Ein technischer Defekt könne mittlerweile ausgeschlossen werden. Aktuell werde weiter ermittelt. Wie hoch der Schaden an der leerstehenden Halle ist, ließe sich ebenfalls noch nicht beziffern. Grund dafür ist auch, dass die Eigentumsverhältnisse des Gebäudes an der Zschocherschen Straße noch nicht geklärt seien.

Große Rauchwolken über dem Industriegelände

Das Feuer auf dem Industriegelände brach am Freitagabend aus. Die hohen schwarzen Rauchwolken waren weiter über die Grenzen des Stadtteils hinaus zu sehen, unter anderem auch vom Cospudener See. Kurz nach 19 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. In der Folge waren zehn Fahrzeuge – darunter zwei Drehleitern, ein Teleskopgelenkmast und ein Gerätewagen Atemschutz – sowie 36 Kameraden im Einsatz. Erst in der Nacht konnte Entwarnung gegeben werden, das Feuer war zunächst unter Kontrolle.

Im Laufe des Wochenendes sorgte der Brand jedoch wieder für Aufsehen: Beim Löschen der Glutnester und dem kurzzeitigen Aufflammen des Feuers stiegen erneut große Rauchsäulen über dem Gelände auf.

Die alte Swiderski-Fabrik wurde 1990 stillgelegt. Seit 1888 hatte Philip Swiderski in dem Gebäude an der Zschocherschen Straße vor allem Buchdruckmaschinen, Lithographie-Pressen und Dampfmaschinen produzieren lassen. Zuletzt gehörte die Fabrik zum VEB Druckereimaschinenwerk Leipzig.