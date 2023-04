Zu einem Großbrand ist es in einer Lagerhalle in Leipzig-Portitz gekommen. In der Straße Am Kellerberg sind etwa 70 Feuerwehrleute im Einsatz.

Im Norden von Leipzig ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. In einem Gewerbegebiet in Plaußig-Portitz brennt eine Lagerhalle. Es hat sich eine enorme Rauchwolke entwickelt.

