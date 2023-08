Feuer, Wasser, Stürme(r) - was Leipzig und Sachsen am Samstag bewegt hat

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

mit einem überraschenden Ermittlungserfolg meldete sich heute Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) zu Wort. Noch bevor es die Polizei offiziell bekannt gab, verkündete er: Die vor einer Woche durch ein Feuer zerstörte Kirche in Großröhrsdorf wurde angezündet und der mutmaßliche Brandstifter ist gefasst. Der 40-Jährige habe die Tat bereits gestanden. Über seine Motive ist bislang aber noch nichts bekannt. Lesen Sie hier, wie die Polizei ihm auf die Spur kam.

Mitten in den Ermittlungen steckt aktuell die Leipziger Polizei nach einer blutigen Auseinandersetzung heute Morgen. Auf dem Lindenauer Markt gerieten zwei Männer in Streit. Einer von beiden soll seinen Kontrahenten so schwer verletzt haben, dass der 32-Jährige in Lebensgefahr schwebt. Auslöser für den Streit war ein Diebstahl. Was bisher zu dem Fall bekannt ist, lesen Sie hier.

Polizeieinsatz auf dem Lindenauer Markt in Leipzig: Ein 32-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung lebensbedrohlich verletzt worden. Die Kripo sicherte zahlreiche Spuren. © Quelle: Andre Kempner

Nur einige hundert Meter entfernt war von all dem tagsüber nichts zu spüren: Beim Leipziger Wasserfest hatten kleine und große Besucher Spaß beim Floßbauen oder Entenangeln, wie unsere Reporterin Denise Peikert berichtet. Noch bis morgen wird am Karl-Heine-Kanal mit viel Programm wie Drachenbootparade, Livemusik oder Fischerstechen gefeiert. Wegen der zuletzt festgestellten Blaualgen jedoch etwas anders als geplant - es darf niemand ins Wasser fallen.

Eigentlich hatten wir uns auf die Rückkehr des Sommers an diesem Wochenende gefreut. Doch dunkle Wolken und teils stürmische Winde machen einen Strich durch die Rechnung. Für den Abend gelten teilweise Unwetterwarnungen des DWD, auch für den Raum Leipzig. Für Sternschnuppen-Fans stehen die Chancen eher schlecht, den Höhepunkt des Perseiden-Regens am Himmel zu beobachten.

Vielleicht machen Sie es sich stattdessen vor dem Fernseher gemütlich, um sich das Spiel von RB Leipzig im Supercup-Finale beim FC Bayern München anzuschauen (20.45 Uhr live bei Sat.1 und Sky). Könnte gut sein, dass dann auch schon der neue 100-Millionen-Euro-Stürmer die Fußballschuhe für seinen neuen Club schnürt.

Harry Kane ist da: Der FC Bayern verkündete heute offiziell die Verpflichtung des englischen Nationalstürmers, der künftig die Nummer 9 tragen wird, wie zuvor Robert Lewandowski, Jürgen Klinsmann oder Gerd Müller. Mit 100 Millionen Euro plus Zulagen ist Kane der teuerste Neuzugang der Bundesliga-Geschichte. Bayern-Coach Thomas Tuchel hält sich im Supercup gegen RB Leipzig alle Optionen offen, also auch einen Startelfeinsatz. © Quelle: Twitter/FCBayern

Analyse zum Kane-Transfer: Was sich dadurch beim FC Bayern ändert

Lok Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt: In der ersten Runde des DFB-Pokals hoffen die Probstheidaer In der ersten Runde des DFB-Pokals hoffen die Probstheidaer auf eine Sensation gegen den Bundesligisten . Anstoß ist um 15.30 Uhr vor 11.000 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion. Auf LVZ.de können Sie das Spiel im Liveticker verfolgen.

Letzter Aufschlag bei den Leipzig Open: Um 9 und 11 Uhr stehen die Endspiele der Internationalen Sächsischen Meisterschaften auf dem Programm. Höhepunkt ist um 13 Uhr das Finale des ITF-Damen-Turniers. Das internationalen Tennisturnier geht am Sonntag ins Finale. Um 9 und 11 Uhr stehen die Endspiele der Internationalen Sächsischen Meisterschaften auf dem Programm. Höhepunkt ist um 13 Uhr das Finale des ITF-Damen-Turniers.

LVZ