Modernisierung seit 2018

Fünf neue Feuerwehrfahrzeuge in Leipzig: Spezialtechnik für Waldbrände und Hochwasserlagen

Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke, links) nahm die fünf neuen Fahrzeuge am Donnerstag persönlich in Empfang.

Die Freiwilligen Feuerwehren sind in Leipzig nun besser gegen Waldbrände und Hochwasserlagen ausgestattet. Am Donnerstag nahm Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) fünf neue Fahrzeuge in Empfang.