Feueralarm in Parkhaus nahe Uniklinik

Am Samstagabend musste die Feuerwehr Leipzig zu einem Alarm in einem Parkhaus an der Brüderstraße nahe Uniklinik ausrücken.

In einem Parkhaus an der Brüderstraße in Leipzig ist am Samstagabend ein Feueralarm ausgelöst worden. Ein Löschzug, Rettungswagen und Polizei waren vor Ort.