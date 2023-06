Leipziger City-Tunnel nach Feuerwehreinsatz eine Stunde gesperrt

Leipzig. Am Freitagnachmittag ist die Leipziger Feuerwehr zu einem Einsatz in den City-Tunnel ausgerückt. Das bestätigte eine Sprecherin der Rettungskräfte am Nachmittag auf LVZ-Nachfrage. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

Der City-Tunnel war zwischen den Haltestellen Leipzig MDR und Leipzig Hauptbahnhof (tief) deswegen für etwa eine Stunde gesperrt, wie aus der Fahrplan-App der Deutschen Bahn hervorging. Es kam zu erheblichen Fahrplaneinschränkungen. Zahlreiche S-Bahnen fuhren mit Verspätung.

