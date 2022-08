Leipzig. In der Nacht zum Donnerstag musste die Feuerwehr gegen 2 Uhr in Leipzig-Engelsdorf zu einem Einsatz wegen eines brennenden Fahrzeugs ausrücken. Laut Polizei haben Unbekannte ein an einem Wohnhaus parkenden Porsche in der Riesaer Straße angezündet. Das Auto brannte komplett aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer beschädigte bei den Löscharbeiten zudem einen angrenzenden Balkon eines Mehrfamilienhauses und die Fahrbahn. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von steri