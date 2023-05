Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: Starke Rauchentwicklung im Kamin

Leipzig. Am spätern Samstagabend ist die Feuerwehr aufgrund von Rauchentwicklung zu einem Mehrfamilienhaus in den Leipziger Osten gerufen worden. Vor Ort in dem Gebäude an der Hermann-Liebmann-Straße (Neustadt-Neuschönefeld) konnte allerdings kein Brand festgestellt werden. Jedoch war aus einem Kamin so viel Rauch ausgetreten, dass eine Gefahrensituation bestand.

Die unter anderem mit einem Leiterwagen angerückten Einsatzkräfte konnten den Ursprung der Rauchentwicklung schnell lokalisieren und mit Hilfe ihrer Technik entfernen. Eine sich in der Wohnung befindliche Frau musste vor Ort ambulant behandelt werden. Weitere Verletzte gab es nicht.

