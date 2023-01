﻿Feuerwehreinsätze zu Neujahr: Mehrere Brände in Leipzig und der Region

Gesprengter Automat, brennende Autos und mehr: Am ersten Tag des neuen Jahres rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Leipzig und der Region gleich zu mehreren Bränden aus.

Leipzig/Thräna/Eilenburg. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Sonntag mit einem einsatzreichen Tag in des neue Jahr gestartet: Am ersten Januar rückten die Kameradinnen und Kameraden zu mehreren Bränden in und um Leipzig aus, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Dabei ist zum Teil hoher Schaden entstanden.