﻿Halbe Stunde Wartezeit: Ansturm auf Feuerwerks-Verkauf in Taucha

Großer Andrang schon am Vormittag: Die Schlange vor dem Feuerwerk-Verkauf in Taucha.

Der erste Tag, an dem Feuerwerk für Silvester verkauft werden darf, hat in und um Leipzig turbulent begonnen. Auf die Verkaufsstelle in Taucha begann der Ansturm schon um 5 Uhr morgens, das Angebot der Discounter war schon am Vormittag vergriffen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket