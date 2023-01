﻿Filial-Schließungen: CDU sauer auf Sparkasse Leipzig

Neujahrsempfang in Trebsen Neujahrsempfang in Trebsen

Von wegen Krise. Landrat Henry Graichen (CDU) verbreitete beim Neujahrsempfang des Landkreises Leipzig am Freitagabend in Trebsen Aufbruchstimmung. Der Kreis rechnet mit Hunderten Industriearbeitsplätzen, die am Chemiestandort Böhlen-Lippendorf und in einem Werk für Superkondensatoren der Firma Skeleton in Markranstädt entstehen.