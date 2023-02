So erfahren junge Familien in Leipzig das Wichtigste zu Finanzfragen

Leipzig. Familien in der Messestadt sollen künftig besser auf finanzielle Unterstützungsangebote aufmerksam gemacht werden. Deswegen hat das Rathaus eine neue Broschüre und eine neue Internetseite zu Familienfinanzen entwickelt, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Von Kindergeld über Freibeträge und Erstausstattung bis hin zum Unterhaltsvorschuss: Das Heft gibt einen Überblick über Leistungen, die Leipziger Familien finanziell unterstützen können und wie man diese beantragen kann. Besonders für Familien mit geringem Einkommen soll so der Zugang zu den Angeboten erleichtert werden.

Damit auch diese Kinder „die gleichen Chancen für ihre Entwicklung bekommen wie andere Kinder, gibt es zahlreiche finanzielle Unterstützungen. Um diese in Anspruch nehmen zu können, muss man wissen, welche Leistungen es für Leipziger Familien gibt und wie man diese erhalten kann. In unserer Broschüre ist das übersichtlich dargestellt“, so Vicki Felthaus, Bürgermeisterin für Jugend, Schule und Demokratie.

Die Broschüre ist mehrsprachig und beinhaltet neben einer deutschen Fassung auch Übersetzungen ins Englische, Arabische, Russische, Vietnamesische, Rumänische und Spanische. Das Heft erhalten frisch gebackenene Eltern künftig mit dem Leipziger Babystartpaket. Außerdem ist sie im Familienbüro am Burgplatz 1 sowie anderen Verwaltungsdienststellen erhältlich. Zusätzlich sind die Informationen auch online auf der neuen Website der Stadt abrufbar.