﻿Finanzierung gesichert: Breitere Straßenbahnen sollen ab 2024 durch Leipzig rollen

Leipzig. Vor genau einem Jahr hatte sich ein Konsortium um den Leipziger Straßenbahnbauer Heiterblick GmbH bei der europaweiten Ausschreibung durchgesetzt. Nun ist die Finanzierung der ersten 25 neuen Niederflurfahrzeuge für die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) gesichert. Denn am Rande einer Aufsichtsratssitzung übergab Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Freitag den Förderbescheid über 68 Millionen Euro.

Produktionsbereiche in Leipzig, Chemnitz, Grimma

Die Trams werden in dem Werk im Leipziger Westen montiert. Ein erheblicher Teil der Wertschöpfung erfolge auch an anderen Standorten im Freistaat wie Grimma und Chemnitz, betonte der Minister. Es handle sich um den höchsten Einzelbetrag der sächsischen ÖPNV-Förderung in diesem Jahr. Die Summe decke 65 Prozent der förderfähigen Anschaffungskosten.

„Straßenbahn der Zukunft“ nennt sich das Projekt, welches Ulf Middelberg (LVB), Uwe Rößler (Verkehrsbetriebe Zwickau), Sven Sellig (Görlitzer Verkehrsbetriebe), Samuel Kermelk (Heiterblick GmbH) und Alexander Ketterl (Kiepe Electric) vor einem Jahr gemeinsam in Leipzig vorgestellt hatten (von links). © Quelle: LVB

Die ersten Bahnen sollen 2024 durch Leipzig fahren, sagte LVB-Chef Ulf Middelberg. Mit 45 Metern Länge und einer größeren Breite von 2,40 Meter würden sie eine höhere Kapazität und mehr Komfort für die Fahrgäste bieten. Durch die neue Breite fänden künftig pro Reihe vier statt bislang nur drei Sitze Platz (also auf jeder Seite des Ganges zwei). Dadurch zählen die Trams dann 92 Sitzplätze und können insgesamt 288 Fahrgäste gleichzeitig befördern – mehr als je zuvor in Leipzig.

Middelberg erinnerte daran, dass sich die Städte Görlitz, Zwickau und Leipzig zu einer gemeinsamen Ausschreibung von bis zu 177 Fahrzeugen zusammengeschlossen hatten, davon bis zu 155 für Leipzig. Dies habe einen Preisvorteil gebracht und ermöglicht, dass noch während des auf viele Jahre angelegten Beschaffungsprozesses Neuerungen bei der Klimaschutztechnik berücksichtigt werden können.

