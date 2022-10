﻿30 Jahre Firebirds: Leipziger Band besucht Lehrer und alten Probenort am Heisenberg-Gymnasium

Sie ließen sich von Lehrern einschließen und rockten teilweise über Nacht: Die Geschichte der Leipziger Band „The Firebirds“ beginnt in einem Probenraum des Heisenberg-Gymnasiums. Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens kehrten die Musiker zurück.

Leipzig. Guido Gentzel war pikiert. "Du spielst Schlagzeug? Das ist doch kein Instrument!", musste er sich von seiner Musiklehrerin Karin Schumacher anhören. Das war 1992. Am Dienstag, 30 Jahre später, blickt seine ehemalige Paukerin dem Kerl mit der auffälligen Schmalztolle in die Augen und gibt zu: "Da hab' ich mich geirrt." Eine von vielen Anekdoten, die am Dienstag am Heisenberg-Gymnasium herausgekramt wurden – anlässlich des Bandjubiläums der Firebirds.

Es ist kurz nach 12 Uhr mittags, auf den Stühlen in der Aula sitzen Lehrerinnen, Lehrer und solche, die es mal waren. Vor ihnen stehen fünf smarte, gereifte Jungs in schwarzen Anzügen mit weißen Querstreifen und strahlen mit den Anwesenden um die Wette. Vor drei Jahrzehnten nahm in der Schule in Möckern die Geschichte der Kapelle ihren Anfang. Fast täglich begannen nach der letzten Schulstunde vier pubertierende Typen ihr Doppelleben als Musiker, zogen sich in den Probenraum neben der Aula zurück und paukten Rock’n’Roll-Geschichte.