Mehr Spaß als Ehrgeiz: So war der 16. Firmenlauf in Leipzig

Leipzig. Es war Minute 14.25, als Rico Bogen am sonnigen Mittwochabend als Erster über die Ziellinie des Schnelle Stelle Firmenlaufs spurtete, empfangen vom Cheerleader Club Leipzig. Der 22-Jährige hielt damit die Fahne für den Leipziger Laufladen hoch. Ehrensache. Vor allem aber ging es bei der 16. Ausgabe um Dabeisein und Spaß. Rund 17.000 Menschen aus 850 Unternehmen haben sich am Mittwochabend die Trikots übergezogen, um den Stadtteil Altlindenau zum sportlichen Parcours zu machen.

Der Firmenlauf ist eine fluffige Melange aus Öffentlichkeitsarbeit und Beschwörung des Teamgeistes. Das berühmte Credo vom Weg als Ziel trifft hier hundertprozentig zu: Es geht weniger um Rekordtempo als vielmehr um Präsenz auf der Strecke. Den Spaßfaktor bedient nicht zuletzt die Kategorie „Kreativste Firma“: Ähnlich wie beim legendären Seifenkistenrennen der naTo – dieses Jahr übrigens am 3. September – zählt das originellste Erscheinungsbild.

Klima als Laufthema

Das gibt seit Jahren die Agentur TAS AG ab, die diesmal mit politisch-gesellschaftlicher Botschaft an den Start ging. Weil dem fünffachen Sonderpreisträger das Thema Klima am Herzen liegt, verkleideten sich die 25 Läuferinnen und Läufer als Bäume, auch eine Weltkugel lief mit – ein Appell an die hiesige Wirtschaft, sich nachhaltiger aufzustellen.

Aber auch andere glänzten mit Originalität bis hin zur Selbstironie. Die knapp 400-köpfige Crew der Deutschen Bahn zum Beispiel, die einen Holz-ICE mit über die Piste zog – Aufschrift: „Heute keine umgekehrte Wagenreihung“. „Wir sehen unsere Defizite heute mit einem Augenzwinkern“, sagte eine Mitarbeiterin. Humor als Stabilisator des Betriebsklimas, das bestens mit den Außentemperaturen harmonierte: 23 Grad, Sonne und Wind. Läuft.

Sechs Startwellen

In sechs Startwellen zwischen 18 und 19.40 Uhr setzten sich jeweils rund 3000 Teilnehmende in Bewegung, angefeuert von Moderator Roman Knoblauch: vom Cottaweg über Rietschel-, Friesen- und Paul-Küster-Straße, später über die Landauer Brücke mit Wendepunkt am Sportforum zurück zum Cottaweg. Die Teilnehmerzahl bedeutet einen deutlichen Zuwachs zu den 12.000 aus dem Vorjahr und bewegt sich auf Vor-Corona-Zahlen zu – 2018 verzeichneten Veranstalter Conrad Kebelmann und seine „Sportmacher“ 18.000 Angemeldete.

Wie immer machte auch das LVZ-Medienhaus unter dem Namen „Newsrunner“ laufend Werbung: mit 19 Abgeordneten von Redaktion, Leipzig Media, LVZ Post und Leipzig Logistik. Robert Nößler, Mitglied der LVZ-Chefredaktion, versprach in Lauf-Trikot und in Anspielung aufs Event „schnelle News und ausdauernde Recherche. Uns Teilnehmenden geht es heute natürlich vor allem um Spaß.“

Erstmals LVZ-Livestream

Erstmals war über LVZ.de und den LVZ-Youtube-Kanal der Firmenlauf komplett live zu erleben. Jan Kaufhold (Sachsen-Fernsehen) und LVZ-Sportreporter Tilman Kortenhaus moderierten und lieferten Hintergründe, Reporterinnen und Reporter interviewten Verantwortliche und Teilnehmende, darunter einen Arzt aus dem Team der Universitätsklinik Leipzig.

Dabei sind alle vorstellbaren Betriebe, vom kleinen Büro bis zu Riesen wie DHL. Die Stadtwerke starteten unter dem Motto „Laufend rausgeputzt“, der Zoo unter „Aufgepasst, Herde voraus!“ mit Elefanten auf den Shirts. Löwen als Trikotmotiv hatten sich nach den jüngsten Diskussionen um den langjährigen Pfleger Jörg Gräser auch nicht so aufgedrängt.

Uniklinik mit 794 Leuten

Wieder einmal unangefochten holten sich die Repräsentanten aus der Liebigstraße den Titel des „Sportlichsten Teams“ mit diesmal exakt 794 Läuferinnen und Läufern. Womit wir bei der umjubelten Abschlusszeremonie auf der Firmenlauf-Bühne wären. Der Leipziger Laufladen war wieder das Zeitmaß aller Dinge, die Kreativsten sind die Crew-Mitglieder der Momox Service GmbH.

In weiteren Kategorien wurden ausgezeichnet: Leipziger Laufladen (schnellste Männer, schnellste Frauen und Mixed-Wertung), Alexandra Feuerstarker von Abacanet Personal Service (schnellste Chefin), Thomas Lenor von VB Select (schnellster Chef), Victoria Jasper vom MDR (schnellste Sekretärin), Patrick Bentz von Augenoptik Seiberlich (schnellster Sekretär), Antonia Müller von Creditreform (schnellste Azubine), Simon Görigk (schnellster Azubi). Schnellste Facharbeiterin ist Paula Gredig und schnellster Facharbeiter Sven Richter (beide Laufladen).

Dass es hier 4,7 Kilometer lang so rund lief wie erhofft, stand eine Zeit lang auf der Kippe: Wegen Naturschutzbedenken sollte die Großveranstaltung keine Genehmigung bekommen, bis es vor gut vier Wochen doch noch eine Einigung gab. Wie die Zukunft des Firmenlaufs aussieht, hängt auch von Messergebnissen ab: Ein Vogelkundler erfasst die Brutaktivitäten von Vögeln rund um das Spektakel, auch der Lärmpegel wird geprüft.

