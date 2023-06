Was sollten Läufer bei Verletzungen nach dem Leipziger Firmenlauf tun?

Leipzig. Ungefähr 17.000 Läuferinnen und Läufer gehen beim Firmenlauf in Leipzig an den Start. Viele davon sind vermutlich Einsteiger, deshalb hat LVZ-Sportreporter Tilman Kortenhaus den Sportmediziner René Toussaint besucht und um Tipps gebeten.

Seit Mai 2011 arbeitet er in seiner Praxis für Orthopädie und Sportmedizin am Brühl. Außerdem versorgt er als Mannschaftsarzt die Handballer des SC DHfK Leipzig.

Was machen Läuferinnen und Läufer bei einer Verletzung? Wie viel Bewegung tut eigentlich gut? Und was sollte man bei Hitze beachten? All diese Fragen beantwortet Toussaint im Video.

