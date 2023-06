Firmenlauf 2023: Leipzigs größtes Laufevent im Livestream

Kostenfrei bis 10:58 Uhr lesen

Geld für Investitionen wird knapper

Frohburg investiert bis Ende 2024 in die Erweiterung der Kindertagesstätte Eschefeld, in die Mehrzweckhalle Prießnitz, in die Kohrener Burgtürme. Doch das Geld muss zusammengehalten werden.