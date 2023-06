Firmenlauf Leipzig: Ein Vogel-Monitoring am Cottaweg und an der Friesenstraße soll über künftige Firmenläufe in Leipzig entscheiden. In diesen Bereichen sind am 28. Juni Tausende Läuferinnen und Läufer unterwegs. Sie könnten die Tiere beim Brüten stören.

© Quelle: Wolfgang Sens