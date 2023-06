﻿Leipziger Firmenlauf: Was hat der Seriensieger in der Wertung „Bestes Kostüm“ dieses Jahr vor?

Leipzig. Beim Leipziger Firmenlauf ist auch das Sehen und Gesehenwerden wichtig. Viele Unternehmen machen aus ihrem Start ein Event, gehen in einheitlichen Laufshirts auf die Strecke oder basteln sich aufwendige Kostüme. Kaum zu schlagen und regelmäßiger Sieger in dieser Disziplin ist die TAS AG aus Leipzig-Neuschönefeld.

Sonderpreise für Aliens, Mario Kart, Familie Feuerstein

Schon fünfmal hat die Leipziger Agentur den Sonderpreis für das kreativste Outfit gewonnen: 2015 mit Alien-Kostümen, 2016 mit Familie-Feuerstein-Kostümen, 2018 mit „Zurück in die Zukunft“-Kostümen, 2019 mit Star-Wars-Kostümen und 2022 mit Mario-Kart-Kostümen. Meist rückten die Läuferinnen und Läufer zusätzlich mit einem „Gefährt“ an, mal ein Ufo, mal ein Feuerstein-Auto, mal eine fahrende Couch. „Die Auftritte der TAS AG sind schon legendär, deren Ehrgeiz ist quasi grenzenlos“, bestätigt Firmenlauf-Veranstalter Conrad Kebelmann von der Agentur „Die Sportmacher“. Die Ideen kommen teils von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst, teils aus der Marketingabteilung, teils auch von anderen Veranstaltungen wie einer firmeneigenen Online-Mario-Kart-Liga.

Geheimnis 2023 gelüftet: Bäume, Weltkugel, Nachhaltigkeit

Normalerweise bleibt das Kostüm bis zum Tag des Firmenlaufs geheim. Auch in diesem Jahr schneiden, kleben und nähen die 25 Läuferinnen und Läufer der TAS AG seit Tagen an ihren Kostümen. Diesmal geht es aber nicht nur um den Spaß, sondern um ein Herzensanliegen – das Thema Nachhaltigkeit. Mit ihren Outfits wollen die Hobbysportler Bäume verkörpern, und eine Weltkugel bringen sie auch mit. René Rübner aus der Marketingabteilung begründet, warum: „Leipzig hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Ohne das Mitwirken der hiesigen Wirtschaft wird dies allerdings kaum möglich sein. Mit unseren Kostümen beim Firmenlauf möchten wir Unternehmen, Geschäftspartner und Freunde motivieren, sich ebenfalls nachhaltiger aufzustellen, mehr im Sinne unserer Umwelt zu handeln und Klimaschutz nicht nur als Kostenfaktor, sondern auch als klaren Wettbewerbsvorteil zu sehen.“

Durchgeschwitzte Kostüme wichtiger als sportlicher Erfolg

Der Arbeitsaufwand für die detailreichen Kostüme beträgt in diesem Jahr mindestens 50 Arbeitsstunden. Und klar, die Baum-Verkleidungen werden während des gesamten Fünf-Kilometer-Laufs getragen. „Schließlich sehen wir es auch als Lohn unserer Arbeit an, das Ziel in unseren teilweise durchgeschwitzten Outfits zu erreichen“, so Marketingmann Rübner. Der sportliche Erfolg rücke eher in den Hintergrund, deshalb werde die Strecke auch nicht straff durchgelaufen. „Viel wichtiger ist uns, gemeinsam ins Ziel zu kommen, mit einem Lächeln den Lauf zu beenden und als Team eine Menge Spaß zu haben.“

Larissa Gundlack (links) und Ivonne Rücker haben derzeit alle Hände voll zu tun. Sie schneidern die Kostüme für ihre Kollegen, die beim Firmenlauf am 28. Juni starten werden. © Quelle: Christian Modla

Vorstand Christian Geyer ist stolz auf sein Team

„Ich bin unheimlich stolz auf unser Team, unser Wir-Gefühl und die vielen Mitarbeitenden, die sich von Aktionen wie dem Leipziger Firmenlauf begeistern lassen“, sagt Christian Geyer, Vorstand der TAS AG. Das Familienunternehmen mit fast 600 Beschäftigten ist selbst als klimaneutral zertifiziert. Es hat seinen Sitz in der Kohlgartenstraße und betreut Service-, Bestell- oder Spendenhotlines, übernimmt den Kundenservice für große Banken, Sparkassen und andere Unternehmen per Telefon, Mail, Chat, WhatsApp, betreut deren soziale Netzwerke und macht Consultings und Trainings.

Für den diesjährigen Leipziger Firmenlauf am 28. Juni haben sich bisher rund 17.000 Beschäftigte von 850 Unternehmen angemeldet.

