Schleppende Digitalisierung

Kritik an Leipziger Stadtverwaltung wegen komplizierter Terminvergabe

Bis Ende 2024 soll der Personalbestand in der Leipziger Stadtverwaltung auf mehr als 8700 Stellen steigen. Der Stadtrat hat das so beschlossen – ist aber mit der Arbeit der Administration in einigen Bereichen unzufrieden.