﻿Darum sterben die Fische in Leipzigs Gewässern

Leipzig. Nach einem Anfangsverdacht hat er sich auf die Suche gemacht. Karsten Peterlein vom Naturschutzbund (Nabu) ist am Ufer der Weißen Elster von der Heuwegbrücke in Richtung Auensee entlanggelaufen.

„Ich habe um die 270 tote Fische auf dem kleinen Stück im Wasser treiben sehen. Die Dunkelziffer ist bestimmt deutlich höher“, sagt der Naturschützer. Zudem seien ihm vermehrt Hygieneartikel wie Damenbinden im Fluss aufgefallen.

Das Fischsterben ist in der Gegend bereits ein bekanntes Phänomen. Oft sind die toten Fische in der Nähe des Klärwerks Rosental zu sehen – dieses ist aber nicht direkt für das Verenden der Tiere verantwortlich. „Zum Fischsterben kommt es vor allem durch klimawandelbedingten Starkregen und eine zunehmende Versiegelung der Städte“, sagt Karsten Peterlein.

In den vergangenen zwei Wochen gab es in Leipzig gleich zweimal starken Niederschlag in kürzester Zeit. Solche Ereignisse haben vor allem in den Sommermonaten negative Konsequenzen für die Flüsse: Zu viel Regen überlastet die Kanalsysteme und spült ungeklärtes Abwasser in die Fließgewässer.

Kein schöner Anblick: ein toter Fisch am Ufer. In der Weißen Elster ist das Phänomen aktuell besonders zu beobachten. © Quelle: Nabu Leipzig

Woran sterben die Fische?

Die Kanalsysteme in der Stadt seien für „punktuelle Starkregenergüsse“ nicht ausgelegt, erklärt Katja Gläß, Pressesprecherin der Leipziger Wasserwerke. Um zu verhindern, dass sich aufgrund des vielen Niederschlags Wasser in Anlagen, Straßen, Kellern und Wohngebäude zurückstaut, gibt es sogenannte Notauslässe.

Über diese werde dann mit Regen verdünntes Abwasser unter anderem in Leipzigs Gewässer geleitet. Laut Katja Gläß sollen Gitter und Rechen an den Auslässen verhindern, dass Unrat und Müll aus der Kanalisation in die Flüsse und Seen gelangen. Es könne allerdings nicht alles aufgehalten werden. So landen vor allem Hygieneartikel oft in Gewässern. Doch wodurch genau sterben die Fische?

„Die Fische ersticken unter Wasser“, sagt Matthias Kopp, Leiter der Gewässerwirtschaft des Anglerverbands Leipzig. Das Abwasser, welches über die Ablässe in die Weiße Elster gelangt, könne nicht ausreichend verdünnt werden. Es entstehe somit eine Art „Abwasserwolke“, die durch den Fluss treibe und den Fischen den Sauerstoff raube.

Die Fische versuchen laut Kopp als letzte Anstrengung, im Wasserfilm an der Oberfläche zu atmen, da dort der Sauerstoffgehalt in der Regel am höchsten sei. „Das rettet sie aber nur kurzzeitig. Wenn man sie oben schnappen sieht, ist es meistens schon zu spät.“ Stellt sich die Frage, wie Leipzig das Leben der Fische retten könnte.

Karsten Peterlein: „Wir haben ein Flächenproblem“

„Wir haben ein Flächenproblem“, sagt Karsten Peterlein vom Nabu. Es bräuchte für eine Veränderung Konzepte wie die sogenannte „Schwammstadt“. Dabei soll das Regenwasser direkt aufgenommen und gespeichert werden, anstatt in die Kanalisation abgeleitet zu werden. Ein solches System scheitere laut Peterlein jedoch an der Bodenversiegelung in Leipzig.

Aufgrund der Klimaveränderungen werde es in Zukunft immer wieder zu Starkregenereignissen kommen – was das Fischsterben verstärke. Laut Nabu sind aber nicht nur die Fische betroffen, sondern auch andere Tiere, wie die Biber. Es seien schützende Maßnahmen für die gesamte Leipziger Biodiversität erforderlich.

Der Anglerverband Leipzig hat viele tote Fische aus dem Wasser geholt. Würden sie dort verbleiben, würde sich die Wasserqualität noch weiter verschlechtern. © Quelle: Michael Dorn

Die Leipziger Wasserwerke optimieren Katja Gläß zufolge ihre Systeme stetig weiter. So wurden Stauräume in den Kanälen geschaffen, um bei Starkregen große Wassermengen zwischenzuspeichern. Dem Fischsterben konnte diese Maßnahme bisher nicht tatkräftig entgegenwirken.

Bei toten Fischen im Wasser nicht baden

Zuletzt waren vermehrt Menschen beim Baden in der Weißen Elster zu beobachten. Ist das Wasser für sie gefährlich?

Markus Weitere, Leiter des Departments Fließgewässerökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg, sagt dazu: „Treiben tote Fische im Gewässer, sollte dort nicht gebadet werden. Bei der Wahl der Badegewässer sollte allgemein immer auf die Empfehlung der lokalen Behörden gehört werden.“ Er bestätigt, dass der Klimawandel zu erhöhtem Fischsterben führen wird, da Wärme und Trockenheit „Zehrungsprozesse“ in Gewässern und somit Sauerstoffdefizite befördern.

Mitarbeitende des Anglerverbands Leipzig haben einige der toten Fische aus der Weißen Elster geholt. Wenn diese eine längere Zeit durch das Wasser treiben, würde das die Wasserqualität ebenfalls negativ beeinflussen.

