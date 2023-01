﻿Fit ins neue Jahr in Leipzig: Tipps vom Vereinssport, Fitnessstudio bis zur Kältekammer

Kaum Neuschnee in Leipzig: Darum blieb das angekündigte Winterwetter in der Messestadt aus

Vorfreude ist die schönste Freude – und manchmal auch die einzige. Von den angekündigten zehn Zentimeter Neuschnee in Leipzig war am Sonntag dann doch nichts zu sehen. Und das, obwohl es rings herum in der Region zum Teil heftig geschneit hatte.