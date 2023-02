﻿Fitnessstudio in Leipzig schließt plötzlich – Mitglieder sind sauer

Ein Fitnessstudio im Leipziger Westen hat von jetzt auf gleich den Betrieb eingestellt. Die Mitglieder sind sauer – und wollen beobachtet haben, dass Geräte aus dem Studio gebracht wurden. Das namensgebende Unternehmen distanziert sich derweil. Der Betreiber äußert sich erst tagelang nicht – und wendet sich schließlich am Mittwoch in einer E-Mail an die Mitglieder.

Leipzig. Bei „Lucky Fitness“ im Leipziger Westen soll es vor einigen Tagen noch sportlich zugegangen sein: Dort strampelten sich Sportler auf dem Fahrrad die Beine müde oder legten Kilometer auf dem Laufband zurück – wie das in einem Fitnessstudio üblich ist. Das erzählen Menschen, die bei „Lucky Fitness“ Mitglied sind – oder besser: Sie waren es. So richtig wussten sie das bis Mittwoch selber nicht.

Denn das Fitnessstudio in der Diezmannstraße ist seit dieser Woche geschlossen – und das passierte so plötzlich, dass eine Betroffene sagt: „Die haben uns veralbert.“ Auf einem Zettel, der an einer blauen Glastür hängt, steht jetzt handschriftlich: „Liebe Lucky’s, leider ist das Fitnessstudio aufgrund Personalmangel geschlossen.“

Eine Mitteilung, die die Kunden ratlos zurücklässt. „Ich war noch am Mittwoch vor einer Woche dort. Damals hieß es, dass am Wochenende Reparaturarbeiten stattfinden“, sagt Mitglied Jeanette Beyer. Dass die Einrichtung nun geschlossen ist, käme völlig unerwartet. Anette Schmidt, auch sie Mitglied im Fitnessstudio, berichtet, am Freitag das letzte Mal trainieren gewesen zu sein. Am Sonntag habe sie dann ein Bekannter angerufen und gesagt: „Du musst nicht wieder hingehen, die haben zugemacht.“ Zu Wochenbeginn habe sie dann doch noch mal vorbeigeschaut – und stieß auf den besagten Zettel an der Tür. Auch hätten Personen am Wochenende begonnen, Geräte aus den Räumen zu schaffen. Was ist da also los?

Geschlossen – angeblich wegen Personalmangels: Dieser Zettel hängt an der Tür des Fitnessstudios in der Leipziger Diezmannstraße. Die Begründung halten nicht alle für glaubwürdig. © Quelle: André Kempner

Ein Abruf im Handelsregister zeigt, wer hinter dem Unternehmen steckt: Geschäftsführer der „iPT Fitness Lounge Leipzig GmbH“, so der Name der Firma, ist ein Geschäftsmann aus Leipzig. Der Name „Lucky Fitness“, der auf der Tür steht und unter dem das Studio im Internet zu finden ist, taucht hier nicht auf.

„Studio ist kein Bestandteil unseres Netzwerkes mehr“

Der Geschäftsführer von „Lucky Fitness“ mit Sitz in Dessau-Roßlau heißt Michael March. Am Telefon stellt er klar: „Das Studio in Leipzig ist kein Bestandteil unseres Netzwerkes mehr.“ Und das seit „geraumer Zeit“, wie er sagt, ohne konkret zu werden. „Lucky Fitness“ sei zu keiner Zeit Betreiber des Clubs gewesen, Kunden hätten stets Verträge mit der „iPT Fitness Lounge“ abgeschlossen. Sein Unternehmen, betont March, sei ein Netzwerk inhabergeführter Fitnessstudios. Im Rahmen einer Vereinbarung habe dabei auch das Studio in Kleinzschocher die Namensrechte und das Logo übernommen. Dass an der Tür noch „Lucky Fitness“ stehe, bezeichnet March als „nicht richtig“, schließlich existiere die Vereinbarung nicht mehr.

Den Geschäftsführer der „iPT Fitness Lounge Leipzig GmbH“ zu erreichen, entpuppt sich zunächst als aussichtsloses Unterfangen – sowohl telefonisch („Gesprächspartner nicht erreichbar“) als auch schriftlich („E-Mail unzustellbar“). Am Mittwochabend meldete sich der Betreiber aus Leipzig dann doch noch bei seinen Kundinnen und Kunden – und führt wirtschaftliche Gründe für die Einstellung des Betriebes an. „Wir bedauern es sehr, euch mitteilen zu müssen, dass unser Fitnessstudio schließen musste“, heißt es in einer E-Mail. Dies sei nicht geplant gewesen, vor allem die enorm gestiegenen Stromkosten könne man aber „nicht mehr stemmen“. Lastschriften würden in Zukunft „selbstverständlich“ nicht mehr eingezogen, teilt das Unternehmen mit. Von etwaigen Personalproblemen – wie auf dem Zettel an der Tür – ist in der E-Mail nicht die Rede.

Das Amtsgericht Leipzig kann zu einer möglichen Insolvenz der „iPT Fitness Lounge Leipzig GmbH“ derweil keine Auskunft geben – im einsehbaren Register der Insolvenzbekanntmachungen ist das Unternehmen nicht aufgeführt.

Betreiber wollte Fitnessgeräte offenbar verkaufen

Ein Facebook-Post des Geschäftsführers deutet darauf hin, dass das Fitness-Unternehmen seine wirtschaftlichen Probleme schon früher erkannt haben könnte. Der Betreiber hatte sich Ende Januar bei Facebook mit einem Verkaufsangebot gemeldet, wie ein Screenshot zeigt, der der LVZ vorliegt. In einer Gruppe bietet der Leipziger Unternehmer für 12.000 Euro „Milon/Miha 12er Systeme“ an, darunter einen Beinstrecker, einen Beinbeuger und eine Bauchpresse. Die blauen Fensterrahmen im Hintergrund lassen erahnen, dass es sich wohl um das Fitnessstudio in der Diezmannstraße handelt. Am Mittwoch war die Offerte in der Gruppe nicht mehr auffindbar.

Die Tür des Fitnessstudios in der Diezmannstraße: Der Kooperationspartner „Lucky Fitness“ distanziert sich vom Leipziger Betreiber. © Quelle: André Kempner

Die Kommunikation des Studios löst bei den Mitgliedern erhebliche Kritik aus. Noch am vergangenen Freitag habe nichts auf eine Schließung hingedeutet, kritisiert eine Hobby-Sportlerin. „Und das, obwohl die Geräte offenbar schon vor zwei Wochen zum Verkauf standen.“

Den Unmut befeuert nun eine weitere E-Mail, die Mitglieder erhalten haben. In dieser meldet sich ein anderes Studio, macht Werbung für die eigenen Räumlichkeiten – „Luftlinie etwa 600 Meter vom Lucky Fitness entfernt“. Auch ein YouTube-Video wurde mitgeschickt, „um Dir vorab einen kleinen Eindruck vom Studio machen zu können“. Weiter versichern die Autoren der Nachricht: „Wir haben die Information über die Schließung aus einer zuverlässigen Quelle bekommen und haben keinerlei geschäftliche Verbindung zu Lucky Fitness.“

Wie ist das benachbarte Fitnessstudio also an die E-Mail-Adressen der Mitglieder des inzwischen geschlossenen Clubs gekommen? In den AGB der „iPT Fitness Lounge Leipzig GmbH“ heißt es, „ohne Einwilligung des Mitglieds“ würden keine personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt. Der Absender der Werbe-Mails reagiert auf entsprechende Fragen der LVZ bis Donnerstagnachmittag nicht. Auf dem Zettel an der Tür des ehemaligen Fitnessclubs in Kleinzschocher sind verärgerte Kunden unterdessen kreativ geworden: Sie haben die Nachricht der Betreiber mit Kommentaren versehen. Einer davon lautet: „Datenschutz!“ – mit einem fetten Ausrufezeichen.