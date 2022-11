﻿Flexa gibt es jetzt auch in Leutzsch und im Leipziger Südwesten

Straßenbahn und Kleinbus stehen in Knautkleeberg an der Haltestelle bereit. Die LVB haben ihr Flexa-Angebot im Leipziger Südwesten sowie in Leutzsch gestartet.

Leipzig. In Leutzsch sowie im Leipziger Südwesten fährt seit 1. November der Flexa-Kleinbus. Das Prinzip: Bewohner von Ortsteilen am Stadtrand können über eine App oder per Telefon einen Sitz in einem Kleinbus buchen, der sie abholt – zu den üblichen Preisen des öffentlichen Nahverkehrs. Das Angebot der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ist 2019 im Leipziger Norden, 2021 dann in Südost gestartet. Nun wird es mit dem Westen Leipzigs deutlich erweitert. Die zwei neuen Gebiete umfassen die Stadtteile Leutzsch sowie Knautkleeberg-Knauthain, Hartmannsdorf-Knautnaundorf sowie Rehbach. "Mit den Flexa-Gebieten bieten wir den Kunden flexible und individuelle Mobilität. Damit wollen wir weiter die Verkehrswende mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten und vor Ort lernen", betonte Sandy Brachmann, Prokuristin und LVB-Bereichsleiterin Marketing, am Dienstag beim Start.

Neue Funktionen in der Flexa-App

Flexa Leutzsch und Südwest ist täglich von 4.30 Uhr bis 1 Uhr unterwegs. Eingestiegen werden kann an mehr als 100 virtuellen Haltepunkten und Haltestellen im Bediengebiet. Die Kunden werden dann zur nächsten Straßenbahn oder S-Bahn-Haltestelle gebracht. „In Leutzsch und Leipzig-Südwest besteht mit den Buslinien 63 und 67 bereits ein gutes Fahrplan-Angebot, jedoch fehlt es an Flexibilität“, erklärt Carsten Schuldt, Leiter Geschäftsentwicklung der Leipziger Verkehrsbetriebe. „Wir wollen mit dem Pilottest und der Anpassung des Busangebotes weiter lernen und Flexa weiterentwickeln. Dafür bieten wir ab November auch neue Funktionen in der Flexa-App an.“ So wird ab 8. November eine Vorbestellfunktion für Fahrten am gleichen Tag ermöglicht. Ab 22. November ist dann die Vorbestellung auch eine Woche im Voraus möglich.

Start von Flexa in Leutzsch und Südwest in Leipzig: Carsten Schuldt, Daniel Holländer, Daniel Höfler und Sandy Brachmann (von links) werben im Flexa-Shuttle für das erweiterte Angebot. © Quelle: André Kempner

Neue Gebiete werden erschlossen

Mit dem Fahrplanwechsel am 26. November 2022 kommt es dann auch zu Angebotsanpassungen auf den Buslinien 63 und 67. Im Schülerverkehr fährt die Buslinie 63 mit einem angepassten Fahrtweg im 20-Minuten-Takt. Flexa ist ganztägig unterwegs. Die neue Ringbuslinie 67 fährt lediglich während der Schulzeit von montags bis freitags zwischen 6.21 Uhr und 7.30 Uhr mit zwei Flexa-Fahrzeugen im Verbund direkt hintereinander.

In allen anderen Zeiträumen ist Flexa wie gewohnt individuell buchbar. „Mit der Angebotsveränderung erschließen wir ganz neue Gebiete, wie die Emil-Teich-Siedlung oder das Knautnaundorfer Gewerbegebiet“ , so Daniel Höfler, Flexa-Projektleiter. Auch in den neuen Flexa-Gebieten sind die beliebten London-Cabs unterwegs. Im Auftrag der LVB unterstützt Clevershuttle, darunter mit seinen Hybridfahrzeugen, das Angebot. Erstmals wird es in Leutzsch und Südwest möglich, mit Elektrorollstühlen das Angebot zu nutzen. Diese Fahrten müssen per Telefon vorbestellt werden.

Flexa fährt mit Ökostrom

Der Betrieb der Flexa-Fahrzeuge ist aufgrund der geringeren Größe energiesparend und findet überwiegend elektrisch mit reinem Ökostrom statt. Die Hybridfahrzeuge verfügen zusätzlich über einen speziellen Verbrennungsmotor, der durch ein intelligentes Lade- und Pausenregime aber sehr selten zum Einsatz kommt. Gefördert wird das Pilotprojekt als Test durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Von M.O.