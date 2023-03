Der Frühjahrsputz ist eine gute Gelegenheit, sich von Gegenständen aus dem eigenen Haushalt zu trennen und nachhaltig zu entsorgen. Wie das funktioniert und welche Möglichkeiten die größten Flohmärkte in Leipzig anzubieten haben, haben wir in einem Überblick zusammengetragen.

Trödeln am Wochenende: Das erwartet Sie auf den fünf größten Flohmärkten in Leipzig

Leipzig. Ein Besuch auf den vielseitigen Leipziger Flohmärkten ist nicht nur im Frühjahr hervorragend für einen ausgedehnten Spaziergang geeignet, sondern auch eine Möglichkeit, mit ausrangierten Dingen aus den eigenen vier Wänden andere glücklich zu machen. Auch am kommenden Wochenende werden in Leipzig wieder Raritäten und Schnäppchen auf mobile Ausstellertische gestellt. Wir haben uns die größten Flohmärkte der Messestadt mal genauer angeschaut – mit Terminen, Öffnungszeiten und den jeweiligen Standgebühren.

Kiezflohmarkt im Westwerk

Der Frühling steht in den Startlöchern und im Leipziger Westen wird am kommenden Wochenende auch bereits getrödelt. Beim Kiezflohmarkt im Westwerk an der Karl-Heine-Straße kann jeder mitmachen, um Kitsch, Krempel und Klamotten loszuwerden. Achtung: Keine Neuware! Aufgrund der hohen Nachfrage am Verkauf ist die Teilnahme auf eine Veranstaltung im Monat beschränkt. Anmeldungen nur telefonisch unter 0172-799 90 14 (keine SMS!). Alle Infos hier!

Standgebühren: Für drei laufende Meter werden im Innenbereich 36 Euro fällig, im Außenbereich 30 Euro.

Termine: 19. März (ausgebucht) / 2. und 23. April (Standreservierungen ab 27. März, 10 Uhr) / 7. und 21. Mai / 4. und 18. Juni

Adresse: Westwerk, Karl-Heine-Straße 93, 04229 Leipzig

Öffnungszeiten: Sonntags von 10 bis 16 Uhr

Eintritt frei.

Antikmarkt auf der Agra

Leipzigs größter und auch bekanntester Flohmarkt findet regelmäßig auf einem fünf Hektar großen Gelände im Agra-Messepark statt. In der Regel immer nur am letzten Wochenende des Monats bieten Händlerinnen und Händler dort auf dem Antikmarkt einen bunten Mix aus Waren feil. Ob Interieur, Möbel oder historisches Spielzeug, Porzellan aus Omas Küche, Schmuck oder antike Bilder – ein Bummel über das Freigelände und durch die Messehallen lohnt sich für alle Neugierigen und die, die gerne Schnäppchen schießen.

Wer selber trödeln möchte, kann ab 5 Uhr ohne Anmeldung vorbeischauen und sich am Eingang beim Personal mit den gelben Westen melden. Achtung: Die 350 Hallenplätze sind vor allem in der kalten Jahreszeit sehr begehrt. Im Freien sollten alle Interessenten einen Platz ergattern.

Am kommenden Samstag (18. März) gibt es beim Nachflohmarkt auf dem Agra-Gelände zumindest schon einen Vorgeschmack. Von 15 bis 22 Uhr kann gehandelt, gestöbert und flaniert werden.

Der Agra-Flohmarkt lockt immer am letzten Wochenende des Monats ein großes Publikum an. © Quelle: Andre Kempner

Standgebühren für den regulären Markt an jedem letzten Monatswochenende: Draußen kosten drei Meter 28 Euro pro Tag. In der Halle werden 35 Euro/Tag fällig. Detaillierte Preise und Reservierungsanfragen hier nachlesen!

Termine: 25. – 26. März / 29. – 30. April / 20. – 21. Mai / 24. – 25. Juni / 29. – 30. Juli / 26. – 27. August / 23. – 24. September / 28. – 29. Oktober / 25. – 26. November / 29. – 30. Dezember

Adresse: Bornaische Straße 210, 04279 Leipzig

Öffnungszeiten: Samstags und sonntags jeweils von 7 bis 16 Uhr.

Eintritt frei. Parken kostet fünf Euro.

Flohmarkt im Scheibenholz

Ebenfalls weithin bekannt und bei vielen Leipzigerinnen und Leipziger zum Flanieren, Kaufen und Verkaufen beliebt ist der Flohmarkt an der Leipziger Pferderennbahn Scheibenholz. „Das Flohmarktgelände erstreckt sich von der Rennbahnterrasse über die historische Baumallee „Dammtribüne“ bis hin zum alten Gaststall“, erklärte Franziska Margalle von der Scheibenholz GmbH. Hobby- und Profi-Händler sind auf einer Fläche von zirka 11.000 Quadratmetern zu finden. Wer gerne selber trödeln möchte, der sollte rechtzeitig eine Standplatz-Anfrage an den Veranstalter richten. Hier geht es zum Formular und der Marktordnung!

Eine historische Aufnahme zeigt eine Flohmarkt-Szene auf der Rennbahn vom 16. Mai 1992. © Quelle: Siegfried G. Müller

Standgebühren: Für den laufenden Meter sind neun Euro fällig – mindestens drei Meter müssen gebucht werden. Ein überdachter Stand von 4 x 4 Meter kostet 40 Euro.

Termine: 22. – 23. April / 27. – 28. Mai / 17. – 18. Juni / 16. – 17. September / 21. – 22. Oktober

Adresse: Rennbahnweg 2 A, 04107 Leipzig

Öffnungszeiten von jeweils 10 bis 17 Uhr.

Eintritt frei.

Neue Märkte im Scheibenholz Handgemacht Kreativmarkt: Sonntag, 21. Mai, 11 – 17 Uhr. Mehr Infos hier! Hosenscheißer-Flohmarkt: 2. Juli und 24. September, 11 – 16 Uhr. Mehr Infos hier! Ladyfashion-Flohmarkt: 2. Juli und 24. September, 11 – 16 Uhr. Mehr Infos hier!

Trödelmarkt auf der Alten Messe

Jeden ersten Sonntag im Monat lädt der Veranstalter mit Blick auf das Messezeichen zum Trödeln ein. Der Markt unweit des Völkerschlachtdenkmals pausiert lediglich von Dezember bis Februar, ist auf der Webseite der ABUHA-GmbH zu lesen. So einfach ist mitmachen: Hinkommen und ab 6 Uhr aufbauen. Ohne Reservierung! Alle Flächen sind befestigt. Das Auto kann am Stand geparkt werden.

Jeden ersten Sonntag im Monat sind die „Wühler und Schnüffler“ richtig auf dem Alten Messegelände. Da findet der Trödelmarkt statt – außer von Dezember bis Februar. Volkmar Heinz © Quelle: Volkmar Heinz

Standgebühren: Für einen Tapeziertisch mit einer Länge von drei Metern sind 28 Euro fällig.

Termine: 2. April / 7. Mai / 4. Juni / 2. Juli / 6. August / 3. September / 8. Oktober / 5. November

Adresse: Prager Straße 200, 04103 Leipzig

Öffnungszeiten an jedem ersten Sonntag im Monat von 8 bis 15 Uhr.

Eintritt frei.

Feinkost-Flohmarkt

Jeden ersten Sonnabend im Monat herrscht großes Gedränge auf dem Feinkostgelände: Es ist Flohmarkt-Zeit in der Leipziger Südvorstadt und viele Familien und junge Leute sind auf den Beinen. Wer auf dem Hof und an der Karl-Liebknecht-Straße seine Waren feilbieten möchte, muss vor allem schnell sein. Die Stände sind jetzt schon bis einschließlich Mai ausgebucht. Nächste freie Termine gibt es derzeit für die Veranstaltung am 3. Juni.

Standgebühren: Drei laufende Meter kosten 25 Euro, für einen laufenden Meter werden 15 Euro pro Tag fällig. Hier gibt es die Marktordnung zum Nachlesen. Terminanfragen sind ausschließlich per E-Mail an folgende Adresse zu richten: flohmarkt@feinkostgenossenschaft.de

Der Flohmarkt auf dem Feinkost-Gelände in der Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig ist ein großer Besuchermagnet. © Quelle: Andre Kempner

Termine: 1. April (ausgebucht) / 6. Mai (ausgebucht) / 3. Juni / 1. Juli / 2. September / 7. Oktober / 4. November (Stand 08.03.3021)

Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 36, 04107 Leipzig

Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr.

Eintritt frei.