﻿Flohmärkte in Leipzig: Trödel-Expertin gibt Tipps, was beim Verkauf zu beachten ist

Flohmärkte am Wochenende

Nachtflohmarkt auf der Agra Termin: Sonnabend, 18. März, 15 bis 22 UhrEintritt: 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre freiParken: 2000 kostenfreie Plätze vor OrtAdresse: Agra Leipzig, Bornaische Str. 210, 04279 LeipzigWebseite: Hier alle Infos! Wochenmarkt am SportforumTermin: Sonnabend, 18. März, 9 bis 16 Uhr Parken: An der Quarterback Immobilien ArenaAdresse: Am Sportforum 1, 04105 LeipzigWebseite: Hier alle Infos – freie Plätze nachfragen!