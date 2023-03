﻿Flohmärkte in Leipzig: Trödel-Expertin gibt Tipps, was beim Verkauf zu beachten ist

Besucher beim Stöbern auf dem Flohmarkt im Westwerk in Leipzig. (Archivfoto)

Am kommenden Wochenende wird in Leipzig wieder getrödelt: Profi-Händlerin Annett Lommatzsch steht seit vielen Jahren auf der Agra in Leipzig. Hier gibt die 57-Jährige ein paar Tipps für Flohmarkt-Neulinge, die unbedingt beim Verkaufen zu beachten sind.

