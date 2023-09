Flüchtlinge, Freibäder und Feuerteufel: Das war der Donnerstag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

am Sonntag ist wieder der „Tag des offenen Denkmals“, in Leipzig war zuletzt öfter Tag des brennenden Denkmals: Immer wieder gingen historische Industriegebäude in Flammen auf. Zuletzt brannte es in der seit Jahren leerstehenden Swiderski-Fabrik an der Zschocherschen Straße, zum wiederholten Male. Die genaue Ursache ist bis heute unbekannt. Doch die Polizei hat eine Vermutung, warum es dort und in anderen denkmalgeschützten Ruinen regelmäßig zu Bränden kommt.

Es lasse sich nicht ganz ausschließen, „dass Eigentümer bewusst auf Zerstörungsvorgänge durch Dritte sowie die Witterung hoffen und keine geeigneten Sicherungsmaßnahmen ergreifen“, heißt es aus Ermittlerkreisen. Was konkret bedeutet: Die Lost Places, oftmals beliebte Fotomotive für Hobbyfotografen, werden nicht vernünftig geschützt, was es auch Brandstiftern leicht macht, dort einzusteigen. „Warmer Abriss“ nennt sich so etwas, kriminell zugespitzt.

Im Leipziger Westen gab es im August 2022 einen Großbrand in der frühere Swiderski-Fabrik (Foto). Erst vor wenigen Tagen brannte es dort erneut. © Quelle: Mark Daniel

Doch häufig bleiben die Ruinen auch Jahre danach verkohlt stehen, ohne dass sich etwas tut. So wie die alte Sternburg-Brauerei in Lützschena, in der ein neues Wohnbauprojekt geplant ist. Als „Hotspots“ für Brandstiftungen gelten auch das leerstehende Industriegebäude an der Franz-Flemming-Straße, die Ruine des VEB Polygraph Reprotechnik an der Georg-Schwarz-Straße und der ehemalige Kasernenkomplex in Gohlis-Nord.

Warum es so schwierig ist, dagegen vorzugehen, was die Denkmalbehörden im Rathaus dazu sagen und wie die Lost Places kontrolliert werden, hat unser Polizeireporter Frank Döring recherchiert:

Abkühlung im Schreberbad: Hoch "Olenka" beschert Leipzig auch in den kommenden Tagen weiter Spätsommer-Temperaturen um die 30 Grad. © Quelle: Wolfgang Sens

Saison-Verlängerung: Wegen der Hitze bleibt das Schreberbad auch kommende Woche noch geöffnet.

Pläne für neue Flüchtlingsunterkunft in Leipzig-Paunsdorf: Zelte und Container für 600 Menschen entstehen an der Hohentichelnstraße. Bei der Sitzung des Stadtbezirksbeirats Ost gab es am Mittwochabend großen Andrang, viele Fragen und Proteste. Laut Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst werden die ersten 300 Plätze im November belegt, weitere 300 Anfang 2024. Die Viertel rundherum gelten schon jetzt als sozialer Brennpunkt. Ein Polizist erklärte, dass sich bei anderen Notunterkünften in Leipzig die Kriminalität nicht merklich erhöht habe. Reporter Andreas Tappert war bei der Sitzung dabei.

So läuft ein Transfer bei RB Leipzig: Mit zehn neuen Spielern verstärkte sich der DFB-Pokalsieger im Sommer. Für jede Position gab es ein Anforderungsprofil, Scouting, eine lange, später eine kurze Kandidatenliste. LVZ-Sportchefin Antje Henselin-Rudolph erklärt, wie ein Transfer abläuft, wer beteiligt ist und wie Ablösesummen zustande kommen.

Vorerst kein neuer Polizeiposten in der Eisenbahnstraße: Sachsens Innenminister hat die dauerhafte Präsenz der Polizei im Leipziger Osten zur Voraussetzung für die Aufhebung der Waffenverbotszone gemacht – doch daraus wird nun erst einmal nichts, wie Antonie Rietzschel erfahren hat.

Start der Gewandhaus-Saison: Mit einem „Demokratiekonzert" unter der Leitung von Herbert Blomstedt startet das Weltklasse-Orchester um 20 Uhr in die neue Spielzeit. Auf dem Programm stehen Werke von Berwald und Schubert. Es gibt noch Restkarten. Hier finden Sie weitere Klassik-Tipps für den September von LVZ-Kulturchef Peter Korfmacher.

Leipziger Thomaskirche muss saniert werden: Schäden am Putz und durch Feuchtigkeit machen Restaurierungsarbeiten notwendig. Auch die historischen Eingangstüren müssen erneuert werden. Dafür sollen Spenden gesammelt werden. Über die Details informiert die Thomaskirchgemeinde am Freitag.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start in den Freitag.

Ihr Robert Nößler

Mitglied der Chefredaktion

