Supersamstag

Pokalfinals, Stadtfest und ein Superstar: Das alles kommt auf Leipzig am 3. Juni zu

Am ersten Samstag im Juni finden erneut gleich mehrere Großveranstaltungen auf einmal in Leipzig statt. Nach dem Sieg von Lok Leipzig am Dienstag im Landespokalfinale kommt nun noch ein weiteres Großevent hinzu.